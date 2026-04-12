Дженоа отново победи Сасуоло с обичайния резултат

Отборът на Дженоа записа домакински успех с 2:1 над Сасуоло в ранния мач от неделната програма на 32-рия кръг на Серия "А". Така „грифоните“ спечелиха за четвърти пореден път срещу този опонент, като любопитното е, че всички победи бяха с един и същи резултат.

Първото полувреме предложи над 20 удара по посока на двете врати, но беше отбелязан само един гол. Той дойде в 18-ата минута, когато Руслан Малиновский даде аванс на генуезци със страхотен далечен шут. На почивката се стигна до необичайна ситуация, тъй като беше показан по един директен червен картон и на двата отбора. Изгонените играчи бяха Микаел Елертсон от Дженоа и капитанът на Сасуоло Доменико Берарди заради сдърпване помежду им в тунела към съблекалните.

Ruslan Malinovskyi produces a stunning strike to break the deadlock! 💯👏#GenoaSassuolo 1-0 pic.twitter.com/V64GEDKU8C — Lega Serie A (@SerieA_EN) April 12, 2026

Втората част предложи доста по-малко изстрели, но за сметка на това и две попадения. „Неровердите“ успяха да изравнят в 57-ата минута. Тогава при центриране от корнер Джъстин Бийлоу спаси удар с глава на Тарик Мухаремович, но Исмаел Коне реагира бързо и се разписа със своята добавка. Домакините все пак стигнаха до успеха в 84-тата минута благодарение на три резерви. Тогава Жуниор Месиас проби в наказателното поле, където комбинира с Патрицио Мазини, а след това пусна пас към Калеб Екубан, който отблизо отклони топката във вратата за крайното 2:1.

The hosts take the three points! ✅#GenoaSassuolo pic.twitter.com/b4buAoKSPx — Lega Serie A (@SerieA_EN) April 12, 2026

Така Дженоа събра 36 точки и се изкачи на 13-ото място в класирането, където Сасуоло е на 11-ата позиция със своите 42 пункта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages