  Интер е бил ощетен с дузпа за Комо, призна съдийски шеф

Интер е бил ощетен с дузпа за Комо, призна съдийски шеф

Членът на съдийската комисия в Италия Дино Томази призна, че Интер е бил ощетен с дузпа в своя вреда при победата с 4:3 над Комо в последния кръг на Серия "А". Става въпрос за ситуацията в края на мача, при която главният съдия Давиде Маса посочи бялата точка след предполагаемо нарушение на резервата Анже-Йоан Бони срещу Нико Пас, след което капитанът Лука Да Куня оформи крайния резултат.

„Това е проблематична за Маса ситуация. Той усети удара, но той беше на Пас срещу Бони. Няма никакъв фал на Бони, нито негово безразсъдство, той просто блокира изстрела. Пас е този, който изритва Бони. Грешката на ВАР пък е, че се фокусира само върху точката на контакта, без да анализира ситуацията. Вместо да променят гледната точка на камерите и да видят, че Бони само блокира удара, те се фокусираха изцяло върху точката на контакта. Това е очевидна грешка на Аурелиано и Маджони от ВАР. Грешката на Маса пък е технически очевидна, просто няма нарушение“, коментира Томази в специалното предаване Open VAR по DAZN.

От друга страна, той потвърди, че Парма и Аталанта правилно не са получили дузпи за игра с ръка съответно на Алесандро Бонджорно от Наполи и Федерико Гати от Ювентус. Във въпросните мачове от изминалия уикенд „дуковете“ и неаполитанците завършиха наравно 1:1, докато „бианконерите“ надвиха бергамаските с 1:0.

Снимки: Gettyimages

