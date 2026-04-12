Комо 0:0 Интер, равностойни начални минути

Отборите на Комо и Интер играят при резултат 0:0 в мач от 32-рия кръг на Серия "А".

Сеск Фабрегас е избрал за този мач Анастасиос Дувикас да води атаката, като той ще има подкрепа в предни позиции от Нико Пас, Асане Диао и Мартин Батурина. Двойката опорни халфове пък ще са Сержи Роберто и Максимо Перона.

Who's in your starting XI today? ⚪️🔵

Кристиан Киву пък залага на Франческо Пио Еспосито и Маркюс Тюрам в атака, докато триото в тредата на терена ще бъде съставено от Николо Барела, Хакан Чалханоолу и Пьотър Жиелински. Дензъл Дъмфрис и Федерико Димарко ще бъдат на двете крила.

Началните минути бяха доста равностойни. В 6-ата Тюрам получи пас зад защитата, но вратарят Жан Бюте излезе и му попречи да играе с топката.

В следващите десетина минути мачът продължи в същото русло, като играта бе предимно в центъра на терена, а реални опасности пред двете врати липсваха.

В 26-ата минута Пероне опита далечен удар, който обаче бе доста неточен и мина високо над напречната греда.