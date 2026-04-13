Фабрегас: Гордея се с куража на Комо

Сеск Фабрегас похвали Комо след поражението с 3:4 срещу Интер, като специално изтъкна, че неговият тим сериочно е притеснил именития съперник, който направи важна крачка към Скудетото. Комо дори водеше с 2:0 в даден момент, но "нерадзурите" успяха да осъществят впечатляващ обрат.

„Не знам на коя позиция сме в класирането, защото не съм я проверявал от началото на сезона и няма да го направя и сега. Моят отбор за пореден път доказа, че е смел, жаден за успехи и дори в загубата показа характер. Вярно е, че допуснахме грешки, но това е млад отбор, а бяхме изправени срещу съперник, който те наказва за всяка грешка. Мисля, че днес не ми се говори за тактика, защото ние говорихме на терена. Обичам да гледам статистиката и не много отбори успяват да отправят 20 удара към вратата на Интер. Ако преди две години ми бяхте казали, че ще се борим с Интер по този начин, щях да предположа, че сме организирали приятелски мач, но ние се борим с тях като с равен“, заяви Фабрегас след края на двубоя.

Наставникът на Комо изказа съждение, че не тактиката, а емоционалният импулс промени мача, когато Тюрам върна един гол в добавеното време на първото полувреме, давайки надежда на Интер.

„Точно това имам предвид, може да говорите за тактика колкото си искате, но в крайна сметка манталитетът прави разликата. Имаше липса на комуникация между Вайе и Пероне, те намериха пролука, беше почти полувреме. Моето послание на почивката беше, че независимо от резултата, трябва да продължим да играем по същия начин. При гола за 2:2 ситуацията не беше опасна, но не се справихме добре, а след това Интер е толкова силен. Създадохме няколко добри контраатаки, но те са невероятни при статични положения, не само срещу нас. Както казах, да бъдем конкурентоспособни срещу Интер днес беше важна стъпка в нашия процес на израстване.“, каза Фабрегас.

Сега предстои още един мача между двата тима на 22-ри април, който ще бъде полуфинален реванш от Купата на Италия. Първият двубой преди месец завърши без победител при нулево равенство.

„Имаме още един мач срещу Интер след 10 дни, подготвяме мачовете по различни начини, така че не искам да обяснявам идеите си твърде много в момента. Толкова съм горд с моите играчи. Бях тук в първия ден, когато започнахме работа преди две години и половина, и виждам къде сме сега. Виждам желанието за развитие и смелостта да се състезаваме срещу всеки, срещу когото се изправим“, отбеляза Фабрегас.

Фабрегас удържа Интер до равенство 0:0 тук в първия мач от полуфиналите за Купата на Италия миналия месец, като реваншът е насрочен за 21 април на „Сан Сиро“. Въпреки това, те загубиха с 4:0 в мача от Серия А през декември, така че това беше значително подобрение.

„Грешките са част от играта, те често могат да ти помогнат да израснеш по-бързо, защото те принуждават да се вгледаш внимателно и да не се носиш по течението. Това важи както за живота, така и за футбола. Отборът даде всичко от себе си, жалко за резултата. Аз също искам да се уча от грешките си, както след мача с Милан говорих, че фокусът е върху резултатите, а не върху представянето, така че няма да казвам това отново“, обясни Фабрегас.