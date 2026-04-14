Фабрегас посочи какви са шансовете да си тръгне от Комо

  • 14 апр 2026 | 17:47
Треньорът Сеск Фабрегас настоя, че остава напълно отдаден на дългосрочния проект в Комо, на фона на информациите, свързващи го с Челси и националния отбор на Италия.

38-годишният специалист подчерта щастието на семейството си в клуба от Серия "А" и желанието за ежедневно участие на тренировъчния терен като ключови причини да остане в клуба. Фабрегас се утвърди като един от най-желаните млади треньори в Европа, след като изведе Комо до ръба на историческото класиране за Шампионската лига. В момента тимът му е пети в италианския елит при шест оставащи мача, а бившият халф на Челси остава концентриран върху настоящия си договор, който е до 2028 година.

„Много съм отдаден на този проект. Никога не се знае, но в момента мисля, че е много малко вероятно да напусна Комо. Миналата година исках да видя как функционират други клубове. Споменах го на президента, но реших да остана. Много съм доволен от това, което успяхме да постигнем. Това е важен проект. Чувствам се добре тук. Важно е семейството ми да е щастливо“, заяви Фабрегас.

Испанецът засегна и перспективата за работа с национален отбор, признавайки, че настоящата му енергия е по-подходяща за ежедневните предизвикателства на вътрешния футбол. „Може би някой ден. Да бъда треньор на националния отбор може би ще ми е скучно в момента - твърде много свободно време. В бъдеще, когато остарея, никога не се знае“, каза Фабрегас по отношение на евентуална работа в италианския държавен състав.

Снимки: Gettyimages

