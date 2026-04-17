Треньорът на Дортмунд стиска палци големият съперник да се завърне в Бундеслигата

  • 17 апр 2026 | 17:10
Треньорът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач заяви, че стиска палци за големия съперник на тима му Шалке 04 и се надява именно този отбор да се завърне в Бундеслигата.

"Когато дойде дербито между Дортмунд и Шалке, всички ще са на крака и аз чакам с нетърпение подобен опит. Шалке е на прав път. Големи клубове с богата традиция винаги са добре дошли. Ето защо им стискам палци", каза Ковач на пресконференцията си в петък. "Кралскосините" водят в класирането на Втора Бундеслига пет кръга преди края и могат да се завърнат в елита за първи път след изпадането през 2023 година.

Междувременно, Борусия е на второ място в Бундеслигата и се нуждае от победа срещу Хофенхайм през уикенда, за да попречи на Байерн (Мюнхен) да стане шампион още сега. Ковач няма да може да разчита на нападателя Карим Адейеми, който има мускулна контузия, както и на халфовете Емре Джан и Феликс Нмеча, които се възстановят след тежки травми.

Снимки: Gettyimages

