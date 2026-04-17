Треньорът на Дортмунд стиска палци големият съперник да се завърне в Бундеслигата

Треньорът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач заяви, че стиска палци за големия съперник на тима му Шалке 04 и се надява именно този отбор да се завърне в Бундеслигата.

"Когато дойде дербито между Дортмунд и Шалке, всички ще са на крака и аз чакам с нетърпение подобен опит. Шалке е на прав път. Големи клубове с богата традиция винаги са добре дошли. Ето защо им стискам палци", каза Ковач на пресконференцията си в петък. "Кралскосините" водят в класирането на Втора Бундеслига пет кръга преди края и могат да се завърнат в елита за първи път след изпадането през 2023 година.

"Emre, Felix and Karim are out. Karim is struggling with muscle problems. Yan Couto is back in the squad. Filippo has trained well this week. The rest of the squad are all fit."#BVB pic.twitter.com/oFvgoWDBFF — BVB Newsblog (@bvbnewsblog) April 17, 2026

Междувременно, Борусия е на второ място в Бундеслигата и се нуждае от победа срещу Хофенхайм през уикенда, за да попречи на Байерн (Мюнхен) да стане шампион още сега. Ковач няма да може да разчита на нападателя Карим Адейеми, който има мускулна контузия, както и на халфовете Емре Джан и Феликс Нмеча, които се възстановят след тежки травми.

