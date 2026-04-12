Феновете на Борусия освиркаха Шлотербек дни след подновяването на договора му

В тима на Борусия Дортмунд не са доволни, че централният защитник Нико Шлотербек е бил посрещнат враждебно от някои от феновете на тима по време на загубата в Бундеслигата в събота срещу Байер Леверкузен. На няколко пъти имаше дюдюкания и освирквания от страна на заклетите фенове в деня, след като германският национал поднови договора си до 2027 година.

Феновете изглеждаха недоволни заради подновяването на първоначалния му договор до 2027 г. и защото той включва клауза за освобождаване до 60 милиона евро за определени топ клубове - но не и за Байерн Мюнхен, според вестник Bild - която може да бъде „активирана“ още през лятото. Това може да означава, че Шлотербек може да напусне през лятото, ако предизвика сериозен интерес, като играе добре на Световното първенство.

Треньорът на Дортмунд Нико Ковач заяви, че начинът, по който е бил третиран Шлотербек, "не е бил подходящ", като подчерта, че "момчето е отдадено на Борусия". Говорителят на борда на клуба Карстен Кремен настоя, че "играчите на Борусия Дортмунд заслужават подкрепа, когато излязат на терена."

Шлотербек заяви в петък, че умишлено е отложил подновяването, но че шефовете на клуба са имали добър план и че той иска да печели титли с отбора, нещо, което все още не е постигнал, откакто пристигна през 2022 година. Дортмунд почти загуби битката за титлата от Байерн Мюнхен и е извън Купата на Германия и Шампионската лига. Но второто осигурява място в следващото издание на Шампионска лига.

Шлотербек напусна без коментар в събота, но колегата му защитник Валдемар Антон също го подкрепи. „Никой не заслужава да бъде осмиван, особено не на собствения стадион. Това са неща, които не работят“, каза Антон.

