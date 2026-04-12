Лукас Петков свърши важна работа, но Елверсберг капитулира пред Шалке

Елверсберг на Лукас Петков понесе удар по амбициите си за промоция в германския елит, след като загуби с 1:2 от лидера Шалке 04 като домакин в дерби от 29-ия кръг на Втора Бундеслига. Пет кръга преди края тимът на българския национал изпадна от топ 3, където беше през по-голямата част от последните месеци. Директно в Първа Бундеслига влизат първите два, а третият в класирането отива на бараж.

Петков, който в последно време бележи гол след гол, този път не успя да се разпише, но пак свърши добра работа за тима си, след като изкара червен картон на футболист на съперника. Става дума за Муса Н’Диайе, който получи две официални предупреждения за нарушения срещу Лукас. При второто в 51-вата минута бранителят на Шалке беше изгонен.

Това обаче не помогна на Елверсберг, защото само пет минути по-късно, макар да бяха с човек по-малко, гостите успяха да стигнат до гол за 2:1, който се оказа и победен. Реализира го Муса Сила.

Преди това домакините бяха повели още в четвъртата чрез Лука Шнелбахер, но в 28-ата Софиан Ел-Фаузи беше изравнил.

Елверсберг има за какво да съжалява, защото футболистите на Шалке 04 вкараха двата си гола с първите си два точни удара. И все пак отборът Лукас Петков държи съдбата в собствените си ръце, защото му предстоят мачове срещу преки съперници като Дармщат и Падерборн.