Нико Ковач за Борусия (Д): Нямаме играчи като Холанд, Ройс или Дембеле - онези с нещо допълнително

  • 14 апр 2026 | 19:34
Старши треньорът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач призна, че в момента не разполага с открояващи се футболисти, които доскоро украсяваха клуба.

„Нямаме играчите, които някои от вас биха искали да видят – тези с онова нещо допълнително“, заяви Ковач по време на дискусия, водена от легендарния бивш директор на Байер (Леверкузен) Райнер Калмунд.

Ковач обърна внимание на твърденията, че в настоящия състав на Борусия липсват открояващи се личности. „Това, което ни липсва – или на феновете – е може би Санчо, Холанд, Дембеле или Ройс“, каза 54-годишният специалист, цитирайки видни скорошни примери.

В същото време Нико Ковач подчерта, че отборът от Дортмунд все още може да се справи дори без такива открояващи се таланти: „Вярвам, че вече вършим добра работа с момчетата, които имаме. Те са брилянтни и се радвам, че работя с тях, но разбира се, искаме да се подобрим още.“

От играчите, споменати от треньора, Санчо би могъл да облече екипа на германския тим за трети път, като местният вестник "Ruhr Nachrichten" информира, че в клуба вече смятат, че крилото може да се впише в системата на Ковач.

В момента Джейдън Санчо играе под наем в Астън Вила и ще може да осъществи свободен трансфер през лятото, тъй като договорът му с Манчестър Юнайтед изтича в края на юни.

