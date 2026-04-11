Леверкузен пак разплака Борусия (Дортмунд) и още повече улесни Байерн

Байер (Леверкузен) нанесе нова загуба на Борусия (Дортмунд) с 1:0 като гост в среща от 29-ия кръг на Бундеслигата, с което още повече приближи момента, когато Байерн (Мюнхен) ще стане шампион и на теория. Роберт Андрих смълча “жълто-черните” фенове с гол в 42-рата минута.

Поражението е едва трето за Борусия в първенството, като другите две са от дербитата с баварците. Точно преди два месеца обаче Леверкузен пак извоюва победата в Дортмунд - 1:0, като това тогава беше мач от турнира за Купата на Германия.

Тези три точки сега увеличават шансовете на “аспирините” за ново класиране за Шампионската лига.

Борусия (Дортмунд) няма шанс за титлата, но и почти сигурно няма шанс да бъде застигнат на второто място. В съботния следобед играчи на Нико Ковач разочароваха и в крайна сметка заслужено бяха наказани. Домакините все пак имаха няколко шанса, а Серу Гираси дори удари греда.