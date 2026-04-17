Артета: Няма да загубим и секунда в мисъл за равенство срещу Манчестър Сити

  17 апр 2026 | 17:00
Арсенал ще направи всичко възможно да спечели гостуването си на Манчестър Сити тази неделя и да направи голяма крачка към титлата в Премиър лийг. Разликата между двата тима е шест точки, като “гражданите” са и с мач по-малко. Това означава, че все пак равенството също няма да е лош резултат за “топчиите”. Микел Артета обаче увери, че в лагера на Арсенал мислят само за победата и се готвят за визитата си на "Етихад" само с тази цел.

"Елиминирането на Спортинг ни даде тласък. Това беше страхотна вечер. Да бъдеш част от тези топ отбори в Европа е голямо нещо. Отдаваме огромно признание на играчите и те трябва да използват това гориво, тази енергия в мача в неделя.

Това със сигурност е най-важният двубой, още повече че е следващият. Заслужихме си правото да бъдем в тази позиция. С възможността да спечелим в неделя, може би срещу най-добрия отбор и мениджър, които тази лига някога е виждала. Това е огромна привилегия. Нямаме търпение да играем мача и ще се подготвим да победим. Виждаме го като голяма възможност за нас. Няма да губим нито секунда в мисъл за равенство. Подготвяме се за всеки мач, за да спечелим. Затова сме там, където сме. В неделя ще направим същото.

Нашият отбор трябва да даде всичко от себе си, за да спечели. Имаме силен противник срещу нас. Знаем какво трябва да направим.

Остават шест кръга. Това е наистина важен двубой и за двата отбора и той ще наклони малко везните. Да спечелиш мач във Висшата лига е много трудно за всички. След този сблъсък те ще имат още много трудни мачове.

При кой напрежението ще бъде по-голямо? Не знам. Аз се чувствам много привилегирован. Не знам как се чувстват Пеп или Манчестър Сити. Привилегия е да играя такъв важен мач", заяви Микел Артета по време на днешната си пресконференция.

Испанецът разкри, че Букайо Сака все още не е готов и няма да бъде на разположение за този мач. В негово отсъствие Артета увери, че е готов да гласува доверие на тийнейджъра Макс Дауман.

“Букайо едва започна да прави някои неща. Да видим как ще се развие ситуацията и колко бързо ще можем да го върнем. В момента не е на разположение. Нони Мадуеке не изглеждаше толкова зле след мача. Имаме още една тренировка. Той е доста позитивен и е играч, който се справя с болката. Надявам се, че ще може да бъде на разположение, но ще видим”.

Артета добави следното по отношение на Йодегор, Тимбер и Калафиори: “Ще опитаме отново. Някои играчи са доста близо. Времето е кратко. Утре ще се опитаме да натиснем всички. Ако са в добра кондиция, ще бъдат част от нас. Ако не са, няма да бъдат.“

