Артета: Няма да загубим и секунда в мисъл за равенство срещу Манчестър Сити

Арсенал ще направи всичко възможно да спечели гостуването си на Манчестър Сити тази неделя и да направи голяма крачка към титлата в Премиър лийг. Разликата между двата тима е шест точки, като “гражданите” са и с мач по-малко. Това означава, че все пак равенството също няма да е лош резултат за “топчиите”. Микел Артета обаче увери, че в лагера на Арсенал мислят само за победата и се готвят за визитата си на "Етихад" само с тази цел.

"Елиминирането на Спортинг ни даде тласък. Това беше страхотна вечер. Да бъдеш част от тези топ отбори в Европа е голямо нещо. Отдаваме огромно признание на играчите и те трябва да използват това гориво, тази енергия в мача в неделя.

Това със сигурност е най-важният двубой, още повече че е следващият. Заслужихме си правото да бъдем в тази позиция. С възможността да спечелим в неделя, може би срещу най-добрия отбор и мениджър, които тази лига някога е виждала. Това е огромна привилегия. Нямаме търпение да играем мача и ще се подготвим да победим. Виждаме го като голяма възможност за нас. Няма да губим нито секунда в мисъл за равенство. Подготвяме се за всеки мач, за да спечелим. Затова сме там, където сме. В неделя ще направим същото.

Нашият отбор трябва да даде всичко от себе си, за да спечели. Имаме силен противник срещу нас. Знаем какво трябва да направим.

"We cannot wait to play the game."



"We're going to prepare the game to win it, that's for sure." 🔥



Mikel Arteta is PUMPED for Arsenal's title showdown against Manchester City 💪🏻 pic.twitter.com/IXIBdrR8lt — Hayters TV (@HaytersTV) April 17, 2026

Остават шест кръга. Това е наистина важен двубой и за двата отбора и той ще наклони малко везните. Да спечелиш мач във Висшата лига е много трудно за всички. След този сблъсък те ще имат още много трудни мачове.

При кой напрежението ще бъде по-голямо? Не знам. Аз се чувствам много привилегирован. Не знам как се чувстват Пеп или Манчестър Сити. Привилегия е да играя такъв важен мач", заяви Микел Артета по време на днешната си пресконференция.

Испанецът разкри, че Букайо Сака все още не е готов и няма да бъде на разположение за този мач. В негово отсъствие Артета увери, че е готов да гласува доверие на тийнейджъра Макс Дауман.

“Букайо едва започна да прави някои неща. Да видим как ще се развие ситуацията и колко бързо ще можем да го върнем. В момента не е на разположение. Нони Мадуеке не изглеждаше толкова зле след мача. Имаме още една тренировка. Той е доста позитивен и е играч, който се справя с болката. Надявам се, че ще може да бъде на разположение, но ще видим”.

Артета добави следното по отношение на Йодегор, Тимбер и Калафиори: “Ще опитаме отново. Някои играчи са доста близо. Времето е кратко. Утре ще се опитаме да натиснем всички. Ако са в добра кондиция, ще бъдат част от нас. Ако не са, няма да бъдат.“