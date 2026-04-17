Пеп Гуардиола: Ако спечелим титлата през този сезон, няма да е най-великото ни постижение

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола не смята, че евентуален триумф в Премиър лийг през този сезон ще се нареди до най-великите му постижения. “Гражданите” изоставаха сериозно от Арсенал през по-голямата част от сезона, но сега са само на шест точки зад тях и с мач в запас. В неделя Сити приема лидера на “Етихад” и при успех, последван от победа над Бърнли във вторник, разликата може да бъде заличена изцяло. Според Гуардиола загуба от Арсенал ще означава край на надеждите на Сити, но при всеки друг резултат шансовете ще останат.

Запитан дали триумф в лигата през този сезон може да се нареди до най-великите му постижения с Манчестър Сити, Пеп отговори:

"Не. Не най-великото вече бе постигнато. За много нови играчи е добре да са в тази позиция, да трупат опит за бъдещето и за следващите сезони. Добре е да сме в битката след толкова много години и толкова спечелени титли, но не е най-голямото ни постижение.

Да, този мач е финал. Ако загубим, всичко приключва. Но при другите два възможни изхода, имайки предвид, че Арсенал не спечели срещу Борнемут, ще има още много за какво да се играе. Шест мача са много, а нашата програма е ужасна".

На въпроса дали има усещането, че отборът му е на нивото да спечели титлата, Пеп отговори: "Трябва да се подобрим още повече. Първото полувреме срещу Челси не беше лошо, но не беше и страхотно. Първите 30 минути срещу Ливърпул също не бяха добри. В първите 30 минути срещу Арсенал на финала за “Карабао Къп” те бяха по-добри.Но това е нормално. Не можеш да искаш в такъв тип мачове, като срещу Арсенал, Челси и Ливърпул, да бъдеш перфектен за 95-96 минути.

Реалността е, че остават седем мача във Висшата лига и това е решаващият момент.

Може би Арсенал в момента не е в най-добрата си форма. Микел каза след мача в Шампионската лига, че те са единственият английски отбор, стигнал до полуфинала, и все още са непобедени в този турнир през сезона. Те бяха най-добрите досега и ние искаме да ги предизвикаме. Днес казах на играчите, че това е просто футболен мач. Да, важен, но ако се разсеете от емоциите или други подобни неща, губите фокус. Каква е целта? Да се представим добре и точно това трябва да направим във всеки един аспект, за да предизвикаме отбори като Арсенал".

Запитан дали му харесва да гледа този отбор на Арсенал, Гуардиола заяви: "Да. Хората са толкова взискателни. Медиите, феновете. Обичам да ги гледам и научавам много, много неща. Хората искат да печелят. Минаха 22 години, откакто те спечелиха Висшата лига. Не можем да се борим с този аспект. Това е нещо, което е уникално за Арсенал. Познавах това чувство, когато пристигнахме тук, можеше да го усетиш и това е нещо, срещу което не можем да играем".

Пеп даде и противоречиви новини за състоянието на тези играчи, които бяха под въпрос за неделния сблъсък.

"Рубен Диаш не е готов. Нико О’Райли е добре. Бих предпочел да имам всички на разположение, но в хода на сезона винаги има играчи, които са аут заради контузии".