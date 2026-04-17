Холанд: Двубоят с Арсенал ще бъде страхотен, дано да се запомни

  • 17 апр 2026 | 16:15
Холанд: Двубоят с Арсенал ще бъде страхотен, дано да се запомни

Голмайсторът на Манчестър Сити Ерлинг Холанд вярва, че двубоят между неговия тим и Арсенал в неделя ще бъде "като финал". Неделният сблъсък между двата тима може да даде друг обрат в борбата за титлата.  Арсенал загуби от Борнемут миналата събота, докато Сити се наложи над Челси, като в момента преднината на "артилеристите" е само шест точки, като тимът от Манчестър има и мач по-малко. След срещата в неделя Арсенал ще има още пет мача до края на сезона, а Сити - шест.

"Винаги е хубав мач и винаги е добре да играеш срещу най-добрите, защото това е нещо, което искаш да правим", каза норвежецът в интервю за Sky Sports. "Страхотен двубой ще бъде, без съмнение. Всичко знаем важността на срещата. Тя е като финал. Както и миналия уикенд срещу Челси беше като финал. Нека бъдем честни и кажем това", добави той. "Ще играем финали всеки уикенд през следващите шест седмици. Това може би е най-добрият мач, да не надяваме, че ще се помни. Това са мачове, в които искаш да участваш и да бъдеш замесен", каза още Ерлинг Холанд. 

