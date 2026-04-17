  2. Арсенал
Битката за титлата: Манчестър Сити – Арсенал и награда 65" 4K телевизор

  • 17 апр 2026 | 16:04
Манчестър Сити приема Арсенал в неделя (19 април) на „Етихад Стейдиъм" в един от най-важните мачове на сезона в Премиър лийг, Битката за шампионската титла е по-открита от всякога — „топчиите" водят с 6 точки пред „гражданите", но с мач повече и именно този директен двубой може да реши всичко.

Сити влизат в мача с огромна увереност след убедителна победа с 3:0 над Челси, докато Арсенал допуснаха изненадваща грешна стъпка в последния кръг, губейки у дома от Борнемут. При победа „гражданите" на практика поемат контрол над надпреварата за титлата, а при успех на „топчиите" те са на крачка от триумфа, който чакат от 22 години.

При толкова висок залог и директен сблъсък между двата кандидати за титлата — нека проверим вашата футболна интуиция с нашата игра за 65-инчов 4K Ultra HD телевизор. Включете се в безплатната игра и тествайте усета си за двубоя. Участието отнема само няколко минути, а в платформата ще откриете и още игри с различни награди и предизвикателства.

Пеп Гуардиола: Ако спечелим титлата през този сезон, няма да е най-великото ни постижение

