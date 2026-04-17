Виртц: Дължим на клуба и феновете си класиране в Шампионската лига

Футболистите на Ливърпул дължат на клуба и на привържениците си класиране в Шампионската лига през следващия сезон, заяви халфът на отбора Флориан Виртц след отпадането срещу Пари Сен Жермен в 1/4-финалната фаза на надпреварата. Целта на тима на Арне Слот до края на кампанията е да завърши в топ 5, за участва в ШЛ и през следващия сезон, а в неделя "червените" имат мърсисайдско дерби с Евертън.

"До края на сезона сме изцяло фокусирани върху първенството", каза Виртц за Liverpoolfc.com. "Трябва да се класираме за Шампионската лига. Дължим го на клуба, дължим го и на феновете. Ще направим всичко по силите ни, както беше срещу Пари Сен Жермен. Минималната ни цел до края на сезона е петото място", каза още германският национал.

Мърсисайдци са именно на тази позиция с четири точки преднина срещу Челси, а до края остават шест кръга.

"Срещу Пари Сен Жермен опитахме всичко. Целият стадион бе изключително шумен и поздравявам привържениците за това. Стараехме се от първата минута, но онзи гол, с който да започне обратът, така и не дойде. Във футбола е така - ако не вкарваш голове, няма да печелиш мачове", продължи Виртц. "Имахме да наваксваме два гола, а при такава ситуация ти е нужен един през първото полувреме. Не се получи. Беше трудно да създаваме шансове и имахме повече през втората част, но в крайна сметка не успяхме. Да, ядосани сме, но трябва да го преглътнем и да гледаме напред", завърши той.