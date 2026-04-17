  3. Хау: Искам да правя това, което е правилно за клуба. Ако то е да си тръгна, няма проблем да го направя

Хау: Искам да правя това, което е правилно за клуба. Ако то е да си тръгна, няма проблем да го направя

  • 17 апр 2026 | 13:58
Хау: Искам да правя това, което е правилно за клуба. Ако то е да си тръгна, няма проблем да го направя

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау е подлаган на все по-сериозни критики и спекулациите за бъдещето му зачестяват. Причините са непостоянството, лошата позиция в класирането и фактът, че отборът спечели само един от последните си шест мача във всички турнири. Хау обаче е уверен, че "свраките" могат да направят добра серия да завършат сезона успешно. Надеждата му е тази поредица да започне в утрешния сблъсък с Борнемут.

"Имаме нуждата да си върнем това чувство, което носят победите. Мина твърде много време. Отчаяно искаме да спечелим и да играем добре. Тази седмица имахме смесица от емоции. Записахме разочароващ резултат срещу Кристъл Палас и имаше малко гняв. Нямаше много усмихнати лица на тренировъчния терен, но мисля, че усещането е на стоманена решителност да се поправи положението.

Беше странна година по отношение на класирането във Висшата лига. Нуждаем се от серия от победи, от каквито се нуждаехме през целия сезон. Най-голямата разлика беше липсата на постоянство. В труден период сме, но все пак можем да завършим с наистина успешен сезон, така че това трябва да е нашата цел.

Просто искам да служа на клуба и да правя това, което е правилно за него. Това винаги е била моята цел. Ако това е да си тръгна, за да помогна на клуба, тогава разбира се, че това е нещо, което ще направя, нямам проблем да го направя. Не става въпрос за мен. Но ако вярвам, че съм правилният човек, който да поведе клуба напред, което правя в момента, тогава ще го направя и ще се боря докрай. Ще се боря по-усилено от всякога, но става въпрос за това да се уверя, че тези две неща са съчетани", заяви Хау.

Запитан дали е получил уверения за бъдещето си от Публичния инвестиционен фонд, който е собственик на клуба, мениджърът отговори: Не, и не бих търсил такива. Не общувам ежедневно с PIF".

Хау коментира и състоянието на капитана Бруно Гимараеш:

"Има шанс Бруно Гимараеш да играе. Той отчаяно иска да играе и аз обичам това в Бруно. Казах на медицинския щаб да го възпрат. Ще взема решение въз основа на това, което видя на тренировката днес, но има шанс".

Интер едва ли ще сбърка срещу Каляри

Хаман: Неприемливо е клуб от ранга на Реал Мадрид винаги да обвинява съдията

Витор Перейра: Клубът заслужи този успех

Пелегрини: Трудно ми е да си обясня случилото се

Фариоли: Остава въпросът какво щеше да се случи, ако бяхме 11 срещу 11

Челси има готов вариант, ако продаде Енцо Фернандес

Спас Делев: Радвам се, че има по-голяма конкуренция в първенството - Лудогорец не е това, което беше

Изчислено: Левски ще е шампион дори при победа, равен и четири загуби

ЦСКА с ясна цел през следващия сезон, ще я гони с български “звезди”

Очаквайте на живо! Жребият за плейофите на efbet Лига

Кой ще е съперникът на Везенков и компания в плейофите - ето всички възможни варианти

Нови четири срещи във Втора лига днес

