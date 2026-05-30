  Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  • 30 май 2026 | 16:37
Център на Олимпиакос подаде документи за гръцки паспорт

Френският център Мустафа Фал може да стане местен играч на Олимпиакос от следващия сезон. Както съобщава Sport24, Фал е кандидатствал за гръцки паспорт и в момента полага необходимите изпити, за да го получи в близко бъдеще.

Както поясняват законите в Гърция, три години живот в страната са достатъчни за европейски гражданин, за да получи гръцки паспорт, за разлика от общите случаи, при които жителите трябва да са там седем години, за да получат паспорт.

34-годишният играч се присъедини към Олимпиакос през 2021 г., но заради възстановяването си от тежка контузия този сезон, игра само в 2 мача от Евролигата за новия европейски шампион.

Снимки: Imago

