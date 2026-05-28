Чави Паскуал разкри истината за раздялата си с Барса

Чави Паскуал разкри, че емоционалният натиск от треньорския пост в Барселона и тежкото преживяване на загубите са изиграли ключова роля в решението му да напусне клуба. Ветеранът в треньорската професия отрече да има какъвто и да е конфликт с ръководството на клуба и заяви, че отношенията му с Жоан Лапорта и Хуан Карлос Наваро остават отлични.

На специална пресконференция опитният наставник призна, че напрежението и болката от пораженията с Барселона са станали твърде трудни за емоционално понасяне, особено по време на втория му престой в клуба.

"Страдам всеки ден", заяви той. "Загубите не ми позволяват да функционирам като личност, а тук ги преживявам тройно по-тежко. Тъй като това ме изтощи толкова много, вярвам, че не съм правилният човек, който да започне новия вълнуващ и амбициозен проект, който предстои пред клуба. Не искам да звуча арогантно или претенциозно, но искрено вярвам, че това решение ще бъде добро за Барса. Мисля, че всички ще се пренастроят, ще има по-силен ангажимент към баскетболната секция и в крайна сметка всички ще спечелят от решението, което взех", добави Паскуал.

Той беше категоричен, че напускането му няма нищо общо с вътрешни конфликти в Барселона, като отрече информациите за напрежение с ръководството на клуба или с президента Жоан Лапорта.

"Първото и най-важно нещо е, че няма абсолютно никаква война между Барселона и Чави Паскуал. Никаква", обясни треньорът. "Отношенията ми с клуба са изключителни. Любовта ми към Барса остава непокътната. Подкрепата ми за Лапорта остава непокътната. Решението ми няма нищо общо с нищо от това", продължи Паскуал.

Ветеранът защити и отношенията си с ръководството на баскетболния отдел, включително с Хуан Карлос Наваро и Марио Фернандес.

"От друга страна, искам да стане пределно ясно, че не е имало никакви проблеми със спортното ръководство. Никакви. С Хуан Карлос (Наваро) и Марио (Фернандес) работихме заедно в една посока от първия до последния ден. Всъщност, една от причините да съм тук е Хуан Карлос, а другата е президентът Лапорта", добави специалистът.

Паскуал обясни, че е имал съмнения още преди да се завърне в Барселона за втори път и разкри, че в договора му от самото начало е била включена клауза за напускане.

"Имах два лични, вътрешни ангажимента: Хуан Карлос и президентът Лапорта – двама много важни хора в живота ми. Те ме убедиха да дойда, въпреки съмненията, които имах, защото трябва да си много сигурен при тези втори престои, нали? Това е като когато обичаш някого много, после спрете да бъдете заедно и с времето се променяте. И дори все още да се обичате, не знаеш дали ще успеете да се адаптирате отново. Така че имах много съмнения относно завръщането си и затова включихме клауза за напускане в договора ми, която ще активираме в края на този сезон. Защото се страхувах, че няма да мога да се адаптирам", добави той.

Испанският треньор също така подчерта, че парите никога не са били мотивация за завръщането му в Барселона.

"Искам да изясня и още нещо. Не мога да променя начина на мислене на абсолютно никого, нито имам такова намерение. Но мога да заявя ясно, че когато дойдох в Барселона, клубът ми предложи договор и аз казах на агента си да не преговаря дори за едно евро. Каквото и да предложеше Барса, щяхме да приемем. И точно това направихме", завърши Паскуал.

Специалистът в момента води преговори с Дубай и се очаква да поеме тима преди старта на новия сезон.

Въпреки трудния сезон, изпълнен с контузии, Паскуал изведе Барселона до плей-ин турнира на Евролигата и задържа отбора сред първите четири клуба в класирането на Лига Ендеса.

По време на първия си престой в Барселона Паскуал спечели титлата в Евролигата през 2010 г., както и четири шампионски титли на Испания и три трофея от Купата на Краля.

Снимки: Imago