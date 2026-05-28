Награждават Карлос Насар за спортист на месец април
Барса избра наследника на Наваро

  28 май 2026 | 14:15
  • 357
  • 0
Барселона е на прага на сериозни промени в управлението на отбора. Според информация на „Мундо Депортиво“ Чеви Пуйол е избраният наследник на Хуан Карлос Наваро на поста генерален мениджър.

Раздялата с Наваро вече е взето решение и е част от по-мащабно преструктуриране на каталунския клуб. След няколко сезона, които не оправдаха очакванията, ръководството подготвя нова стратегия за развитие и обновяване на проекта.

Основен приоритет в момента е финализирането на назначението на Пуйол. В Барса вече са постигнали устно споразумение с младия специалист, който се очаква да поеме поста веднага след раздялата му с настоящия си отбор.

В момента Пуйол заема длъжността спортен директор на Баскония, но има действащ договор за още две години, поради което между двете страни текат преговори за предсрочното му освобождаване.

Едва 36-годишен, Пуйол вече се е утвърдил като едно от най-перспективните имена в испанския баскетболен мениджмънт. Сред най-силните му качества е умението да открива и развива таланти още в ранна фаза от кариерата им. Сред играчите, чиито качества разпознава навреме, са Силвен Франсиско и Чима Монеке, които впоследствие се превърнаха във водещи фигури на европейската сцена.

Снимка: eurohoops.net

Гошо Методиев

