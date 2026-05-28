Награждават Карлос Насар за спортист на месец април
  4. Скариоло за съдийството на финала с Олимпиакос: Без съмнение несправедливост, много хора са на това мнение

  • 28 май 2026 | 13:33
  • 450
  • 0
Серджо Скариоло за пореден път отправи критики към съдийството на финала в Евролигата, определяйки го като несправедливост. Треньорът заяви, че множество неутрални гласове споделят неговото мнение, като същевременно намекна, че клубът може да предприеме действия.

Старши треньорът на "лос бланкос" засегна тази тема след загубата на водения от него отбор с 83:88 от Баскония в Лига Ендеса.

Отсъжданията във финалния мач от Евролигата между Олимпиакоси Реал в Атина продължават да бъдат основна тема за разговор в европейския баскетбол.

След като е прегледал записите от мача, Скариоло даде по-категорична и детайлна реакция в сравнение с по-ранните си коментари.

"Без съмнение претърпяхме несправедливост, но впечатляващото беше да видим как целият неутрален баскетболен свят в Европа и по света изрази същото мнение“, заяви той по време на пресконференцията след мача. "Аз съм част от това. Опитах се да го прегледам два пъти с голяма обективност и твърдост. Очевидно стигнах до същия извод като всички неутрални наблюдатели. Не говоря само за фенове, говоря за играчи и хора с големи познания в баскетбола", продължи изтъкнатият италиански специалист.

Скариоло също така намекна, че Реал Мадрид може да предприеме по-нататъшни стъпки по отношение на съдийството във финала, но подчерта, че ще остави това решение на клуба.

"Несправедливостта е факт. Няма да навлизам в това как клубът ще се справи или ще управлява ситуацията", обясни Скариоло. "Аз съм треньор, трябва да бъда с отбора, но не мога да се правя на щраус, да си заровя главата в пясъка и да не го призная", допълни той.

Въпреки че полемиката все още е актуална, опитният специалист ясно заяви, че Реал Мадрид трябва да продължи напред и да се съсредоточи върху предстоящите мачове.

"Време е да погледнем напред и да успеем да вложим цялата си енергия и фокус в това, което предстои. Не можем да върнем времето назад", каза още Скариоло.

Снимки: Imago

