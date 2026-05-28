Милутинов към Везенков: Депресираш ме, трябва да отида на психолог

В Олимпиакос настроението е приповдигнато след спечелването на Евролигата. В гръцкия гранд имаше отборна вечеря, а част от играчите влязоха в ролята на журналисти от клубната телевизия на новия властелин на Европа. Александър Везенков и част от съотборниците му си направиха забавни интервюта, изпълнени със закачки и забавни моменти. Везенков, Алек Питърс, Еван Фурние, Тайрик Джоунс и Никола Милутинов бяха само част от включилите се в шоуто играчи, като българският ас на "червено-белите" направи весело интервю със сръбския център.

Ал.В. - Олимпиакос не осигури присъствието на журналисти днес, така че аз ще вляза в ролята на журналист. Как се чувстваш да бъдеш тук?

Н.М. - Усещането е невероятно да бъда до теб в продължение на 10 месеца, както и днес. Малко съм и уморен след всички тези месеци, но също и доволен да бъда до теб.

Ал.В. - Когато подписа миналата година, си си мислел, че ще бъдем заедно още три години. Какво си каза вътрешно - каза ли си "да", усмихна ли се?

Н.М. - Не, честно казано бях малко депресиран заради това, че още толкова години ще съм с теб, но нещата са такива и не мога да ги променя - трябва да започна да ходя на психолог.

Ал.В. - Благодаря ти.