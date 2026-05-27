Барселона обяви официално раздялата с Чави Паскуал

От Барселона официално обявиха, че старши треньорът Чави Паскуал е информирал ръководството за намерението си да активира клаузата за прекратяване на своя контракт, който трябваше да изтече през 2028 г.

Вследствие на това решение, Паскуал ще приключи втория си период начело на каталунския гранд, който започна на 17 ноември 2025 г.

От клуба добавиха, че въпреки взетото решение, всички страни остават изцяло концентрирани върху общата цел – силно завършване на сезона и борба за титлата в испанската Лигао Ендеса.

по-рано този месец журналистът Донатас Урбонас от BasketNews съобщи, че Паскуал и Дубай са в напреднала фаза на преговори.

През сезон 2025/26 г. Паскуал изведе Барса до участие в плей-ин турнира на Евролигата, като същевременно поддържа отбора в челната четворка на класирането в испанския шампионат.

По време на предишния си престой в клуба, Паскуал спечели с Барселона титлата в Евролигата през 2010 г., както и четири шампионски титли на Испания и три трофея от Купата на Краля.