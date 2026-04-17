Барцокас: Готови сме да развалим проклятието на първото място

  • 17 апр 2026 | 02:41
Старши треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас коментира „проклятието“ на първото място в редовния сезон на Евролигата, което досега никога не е носело титлата на отбора, който го е завоювал.

„Много от отборите, които ще дойдат от плей-ин турнира, ще бъдат в по-добър ритъм. Ние ще имаме пауза. Не можем да си изберем противник, всички са силни. Ние не гледаме кого да избегнем, те трябва да гледат как да избегнат нас. Щом сме завършили първи, значи сме най-добрите", каза Барцокас.

Нов силен мач на Везенков гарантира първото място на Олимпиакос

„Говорят за „проклятието“ на първото място, но ние сме тук, за да го развалим, ако можем. Нека не забравяме, че преди две години счупихме друго „проклятие“. Спечелихме пети мач като гост в Барселона и се класирахме за Финалната четворка – нещо, което не се беше случвало преди“, добави Барцокас.

Олимпиакос се наложи над Олимпия Милано с 85:76, а звездата на тима Александър Везенков беше най-резултатен за гръцкия гранд с 20 точки.

Още от Евролига

Реал Мадрид се разправи с Цървена звезда пред погледа на Новак Джокович и Лука Дончич

Реал Мадрид се разправи с Цървена звезда пред погледа на Новак Джокович и Лука Дончич

  • 17 апр 2026 | 00:07
  • 1038
  • 0
Пет срещи от последния кръг в Евролигата се изиграха тази вечер, ето резултатите

Пет срещи от последния кръг в Евролигата се изиграха тази вечер, ето резултатите

  • 16 апр 2026 | 23:40
  • 3243
  • 0
Нов силен мач на Везенков гарантира първото място на Олимпиакос

Нов силен мач на Везенков гарантира първото място на Олимпиакос

  • 16 апр 2026 | 22:58
  • 7909
  • 8
Итудис: В Евролигата има тенденция за... канибализъм към треньорите

Итудис: В Евролигата има тенденция за... канибализъм към треньорите

  • 15 апр 2026 | 12:47
  • 915
  • 0
Саша Обрадович преди ключовия мач с Реал: Важно е да сме спокойни

Саша Обрадович преди ключовия мач с Реал: Важно е да сме спокойни

  • 14 апр 2026 | 15:15
  • 881
  • 0
Две от звездите на ПАО разкриха историята на татусите си

Две от звездите на ПАО разкриха историята на татусите си

  • 14 апр 2026 | 14:58
  • 2191
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Ето заложените критерии за шампионската група в efbet Лига, вече е ясно кога няма да има дерби Левски-ЦСКА

Ето заложените критерии за шампионската група в efbet Лига, вече е ясно кога няма да има дерби Левски-ЦСКА

  • 16 апр 2026 | 16:09
  • 44592
  • 122
Нов силен мач на Везенков гарантира първото място на Олимпиакос

Нов силен мач на Везенков гарантира първото място на Олимпиакос

  • 16 апр 2026 | 22:58
  • 7909
  • 8
Вълнуваща вечер в Лига Европа определи финалната четворка, ето кой стигна полуфиналите

Вълнуваща вечер в Лига Европа определи финалната четворка, ето кой стигна полуфиналите

  • 17 апр 2026 | 00:05
  • 14098
  • 9
Интересни реванши определиха полуфиналистите в Лигата на конференциите

Интересни реванши определиха полуфиналистите в Лигата на конференциите

  • 16 апр 2026 | 00:00
  • 10348
  • 0
Монтана спря Славия за осмото място и зарадва Ботев (Пд)

Монтана спря Славия за осмото място и зарадва Ботев (Пд)

  • 16 апр 2026 | 21:21
  • 23357
  • 74
Септември и Спартак (Варна) не успяха да се победят, но “соколите” са с едни гърди напред в битката за оцеляване

Септември и Спартак (Варна) не успяха да се победят, но “соколите” са с едни гърди напред в битката за оцеляване

  • 16 апр 2026 | 18:49
  • 15626
  • 21