Барцокас: Готови сме да развалим проклятието на първото място

Старши треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас коментира „проклятието“ на първото място в редовния сезон на Евролигата, което досега никога не е носело титлата на отбора, който го е завоювал.

„Много от отборите, които ще дойдат от плей-ин турнира, ще бъдат в по-добър ритъм. Ние ще имаме пауза. Не можем да си изберем противник, всички са силни. Ние не гледаме кого да избегнем, те трябва да гледат как да избегнат нас. Щом сме завършили първи, значи сме най-добрите", каза Барцокас.

„Говорят за „проклятието“ на първото място, но ние сме тук, за да го развалим, ако можем. Нека не забравяме, че преди две години счупихме друго „проклятие“. Спечелихме пети мач като гост в Барселона и се класирахме за Финалната четворка – нещо, което не се беше случвало преди“, добави Барцокас.

Олимпиакос се наложи над Олимпия Милано с 85:76, а звездата на тима Александър Везенков беше най-резултатен за гръцкия гранд с 20 точки.