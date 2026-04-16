107 години ФК Миньор (Перник)

Днес ФК Миньор (Перник) празнува 107 години от създаването си. Основан на 16 април 1919 година, клубът се утвърждава като символ на Перник и гордост за поколения привърженици. Сред най-значимите успехи на „жълто-черните“ се нареждат две четвърти места в българския елит, както и достигането до финала за Купата на България през 1958 година – върхови моменти, останали завинаги в историята на клуба.

История, изпълнена с характер, борба и вярност към футбола. Миньор не е просто отбор – той е духът на Перник, олицетворение на непримиримост и сила. И днес, 107 години по-късно, този дух продължава да живее.

"Макар и в труден момент „чуковете“ ще надигнат глава и ще продължават да защитават иделите на клуба, като за целта имат огромна необходимост от своите верни фенове! Заедно можем всичко! Честит празник на всички, свързани с Миньор!", споделиха от клуба.

Обявиха състава на националния отбор по минифутбол за турнира в Румъния

Обявиха състава на националния отбор по минифутбол за турнира в Румъния

  • 16 апр 2026 | 15:15
  • 406
  • 0
Вижте как върви строежът на "Армията" към днешна дата

Вижте как върви строежът на "Армията" към днешна дата

  • 16 апр 2026 | 15:11
  • 2851
  • 13
Сакалиев с призив към бургаската публика

Сакалиев с призив към бургаската публика

  • 16 апр 2026 | 14:05
  • 633
  • 1
Още двама от Левски извън строя

Още двама от Левски извън строя

  • 16 апр 2026 | 13:39
  • 6421
  • 3
Кръгът във Втора лига започна

Кръгът във Втора лига започна

  • 16 апр 2026 | 16:54
  • 3463
  • 0
От Спартак (Москва) отрекоха за интерес към Лапоухов

От Спартак (Москва) отрекоха за интерес към Лапоухов

  • 16 апр 2026 | 13:21
  • 698
  • 1
Ето заложените критерии за шампионската група в efbet Лига, вече е ясно кога няма да има дерби Левски-ЦСКА

Ето заложените критерии за шампионската група в efbet Лига, вече е ясно кога няма да има дерби Левски-ЦСКА

  • 16 апр 2026 | 16:09
  • 9350
  • 2
Бойко Борисов на новата "Армия": За 10-15 години сме направили стотици стадиони, зали и салони

Бойко Борисов на новата "Армия": За 10-15 години сме направили стотици стадиони, зали и салони

  • 16 апр 2026 | 11:15
  • 51798
  • 309
Септември (София) 0:0 Спартак (Варна)

Септември (София) 0:0 Спартак (Варна)

  • 16 апр 2026 | 17:00
  • 1708
  • 3
Кръгът във Втора лига започна

Кръгът във Втора лига започна

  • 16 апр 2026 | 16:54
  • 3463
  • 0
Борисов за Левски: Някой им беше казал, че едва ли не аз им преча за нов стадион

Борисов за Левски: Някой им беше казал, че едва ли не аз им преча за нов стадион

  • 16 апр 2026 | 11:32
  • 14779
  • 37
Изгонването на Камавинга беше видяно по различен начин в Мадрид и Мюнхен

Изгонването на Камавинга беше видяно по различен начин в Мадрид и Мюнхен

  • 16 апр 2026 | 10:08
  • 16512
  • 51