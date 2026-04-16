107 години ФК Миньор (Перник)

Днес ФК Миньор (Перник) празнува 107 години от създаването си. Основан на 16 април 1919 година, клубът се утвърждава като символ на Перник и гордост за поколения привърженици. Сред най-значимите успехи на „жълто-черните“ се нареждат две четвърти места в българския елит, както и достигането до финала за Купата на България през 1958 година – върхови моменти, останали завинаги в историята на клуба.

История, изпълнена с характер, борба и вярност към футбола. Миньор не е просто отбор – той е духът на Перник, олицетворение на непримиримост и сила. И днес, 107 години по-късно, този дух продължава да живее.

"Макар и в труден момент „чуковете“ ще надигнат глава и ще продължават да защитават иделите на клуба, като за целта имат огромна необходимост от своите верни фенове! Заедно можем всичко! Честит празник на всички, свързани с Миньор!", споделиха от клуба.