Янтра вгорчи дебюта на Вили Вуцов начело на Миньор

Янтра спечели с минималното 1:0 гостуването си на Миньор от 27-мия кръг на Втора лига. Единственото попадение в срещата отбеляза Денислав Ангелов в 63-тата минута, след като малко преди това се беше появил от резервната скамейка.

По този начин "ковачите" вгорчиха дебюта на бившия си треньор Велислав Вуцов, който застана начело на "чуковете" след напускането на Владимир Манчев. Това е третата поредна загуба на "жълто-черните", които остават на 3 точки от опасната зона в класирането.

Янтра пък се доближи само на един пункт от второто място, което дава право на участие в бараж за елита. Към момента то се заема от тима на Фратрия, който почива този кръг.

Мачът започна с минута мълчание в памет на Борислав Михайлов, който на 31 март напусна този свят на 63-годишна възраст.

В 5-ата минута Милчо Ангелов получи топката в наказателното поле, но не успя да я отиграе по най-добрия начин и не застраши противниковата врата. Домакините отговориха с мощен удар отдалеч на Валентин Петров, който профуча покрай целта.

Малко по-късно Бабалиев стреля от удобна позиция, но кълбото попадна право в ръцете на Иван Гошев. В 19-ата минута Асен Георгиев засече центриране, дошло от левия фланг, но изпълнението му беше неточно.

В средата на първото полувреме Преслав Йорданов свали добре топката към Беманга, чийто опит от въздуха не се увенча с успех. В 29-ата минута Петър Вуцов стреля опасно с глава, но кълбото премина на сантиметри от левия страничен стълб на вратата, пазена от Християн Василев.

В оставащото време до почивката нямаше интересни ситуации и двата отбора се оттеглиха при нулево равенство.

Втората част стартира равностойно, а в 63-тата минута "ковачите" откриха резултата. Денислав Ангелов получи дълго подаване от Константин Иванов, при което Чиликов увисна и позволи на централния нападател на Янтра да излезе очи в очи с вратаря. Ангелов действа хладнокръвно в тази ситуация и технично прехвърли Гошев за 1:0.

Четвърт час преди края на редовното време Борислав Николов шутира опасно, но Боев блокира удара му с шпагат. В 89-ата минута Терасенко падна в наказателното поле на Янтра и поиска дузпа, но претенциите му не бяха уважени от главния съдия.

Миньор (Перник) 0:1 Янтра (Габрово)

0:1 Денислав Ангелов (63)



Стартови състави:

Миньор (Перник): 1. Иван Гошев, 16. Роберто Викторов, 3. Павлин Чиликов, 30. Егор Романюк, 13. Йордан Йорданов, 8. Валентин Доцев, 22. Петър Вуцов, 15. Данило Терасенко, 4. Мики Орачев, 19. Кевин Беманга, 9. Преслав Йорданов;

Янтра (Габрово): 1. Християн Василев, 5. Асен Георгиев, 21. Божидар Пенчев, 22. Велислав Боев, 7. Георги Бабалиев, 16. Ивайло Енчев, 4. Константин Иванов, 15. Мартин Райнов, 17. Мартин Ганчев, 10. Милчо Ангелов, 71. Тони Иванов.

