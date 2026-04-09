Миньор с кадрови проблеми срещу Лудогорец II

Миньор Перник гостува на Лудогорец II (Разград) в среща от 28-ия кръг на Втора лига в търсене на първи точки под ръководството на новия старши треньор на тима Велислав Вуцов. Двубоят е утре, 10-ти април, от 17:00 часа на базата на разградчани „Гнездо на орли“. „Чуковете“ ще бъдат без дълготрайно контузения Виктор Василев. Офанзивният играч Кевин Беманга е под въпрос, тъй като има лек мускулен проблем.

В последния момент ще стане ясно дали той ще може да вземе участие в мача, пише официалният сайт на Миньор. Тимът от Перник отива в Разград с желание да прекъсне лошата серия и да постигне втора победа през пролетта. Първата също дойде в гостуване – 4:0 срещу Спортист (Своге). Миньорци не успяха да зарадват своите фенове у дома в дебюта на Велислав Вуцов като старши треньор, но сега ще опитат да им поднесат подарък за Великденските празници с успех срещу дублиращия отбор на Лудогорец.