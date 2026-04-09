  3. Миньор с кадрови проблеми срещу Лудогорец II

  • 9 апр 2026 | 16:30
Миньор Перник гостува на Лудогорец II (Разград) в среща от 28-ия кръг на Втора лига в търсене на първи точки под ръководството на новия старши треньор на тима Велислав Вуцов. Двубоят е утре, 10-ти април, от 17:00 часа на базата на разградчани „Гнездо на орли“. „Чуковете“ ще бъдат без дълготрайно контузения Виктор Василев. Офанзивният играч Кевин Беманга е под въпрос, тъй като има лек мускулен проблем.

В последния момент ще стане ясно дали той ще може да вземе участие в мача, пише официалният сайт на Миньор. Тимът от Перник отива в Разград с желание да прекъсне лошата серия и да постигне втора победа през пролетта. Първата също дойде в гостуване – 4:0 срещу Спортист (Своге). Миньорци не успяха да зарадват своите фенове у дома в дебюта на Велислав Вуцов като старши треньор, но сега ще опитат да им поднесат подарък за Великденските празници с успех срещу дублиращия отбор на Лудогорец.

Още от БГ Футбол

Локо (Сф) с обрат над Берое, положението на "заралии" става все по-тежко

Локо (Сф) с обрат над Берое, положението на "заралии" става все по-тежко

  • 9 апр 2026 | 17:24
  • 13136
  • 52
Агитката на "соколите" насърчи играчите

Агитката на "соколите" насърчи играчите

  • 9 апр 2026 | 15:19
  • 586
  • 2
Без контузии в ЦСКА преди дербито с Левски

Без контузии в ЦСКА преди дербито с Левски

  • 9 апр 2026 | 15:13
  • 749
  • 0
Ботев (Пд) обяви колко зрители е имало на пловдивското дерби

Ботев (Пд) обяви колко зрители е имало на пловдивското дерби

  • 9 апр 2026 | 15:10
  • 1232
  • 2
Балкан удари дубъла на Славия

Балкан удари дубъла на Славия

  • 9 апр 2026 | 14:17
  • 545
  • 0
ЦСКА срещу Левски: Дерби с награда 65" 4K телевизор!

ЦСКА срещу Левски: Дерби с награда 65" 4K телевизор!

  • 9 апр 2026 | 14:12
  • 3353
  • 2
Виж всички

Лудогорец 0:0 Черно море

Лудогорец 0:0 Черно море

  • 9 апр 2026 | 17:57
  • 6887
  • 8
Локо (Сф) с обрат над Берое, положението на "заралии" става все по-тежко

Локо (Сф) с обрат над Берое, положението на "заралии" става все по-тежко

  • 9 апр 2026 | 17:24
  • 13136
  • 52
БГ отбор сред световните лидери в развитието на млади таланти - пет наши елитни клуба са в Топ 100

БГ отбор сред световните лидери в развитието на млади таланти - пет наши елитни клуба са в Топ 100

  • 9 апр 2026 | 12:54
  • 16004
  • 16
Последен шанс! След продадените 10 000 места, пуснаха допълнителни билети на ниски цени за мача на Везенков в София

Последен шанс! След продадените 10 000 места, пуснаха допълнителни билети на ниски цени за мача на Везенков в София

  • 9 апр 2026 | 08:30
  • 13504
  • 14
Левски сменя емблематичния син екип

Левски сменя емблематичния син екип

  • 9 апр 2026 | 09:40
  • 47697
  • 68
Обяснението на главния съдия за неотсъдената дузпа за Барселона

Обяснението на главния съдия за неотсъдената дузпа за Барселона

  • 9 апр 2026 | 11:27
  • 29393
  • 130