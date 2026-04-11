Вили Вуцов: Няма да им се получат организациите - Миньор няма да изпадне

Старши треньорът на Миньор (Перник) Велислав Вуцов говори след днешната среща на тима, в която „чуковете“ отстъпиха с 2:4 в гостуването си на Лудогорец II.

Перничани започнаха с едва 16-годишния Кирил Дойчев под рамката на вратата, тъй като по време на тренировка Иван Гошев си сцепи веждата и днес не се чувстваше добре, за да вземе участие.

„Нямаше как да рискуваме здравето на един играч. Не се чувстваше добре преди мача Гошев. Има по-важни неща в този живот все пак. А това дете, 16-годишно дете, което започна от първата минута, не можем да го виним за нищо, нито да му се сърдим. Аз го поздравявам, че имаше хъс и желание. Още повече, той имаше сериозна контузия на коляното и е на една тренировка в последните 10 дни“, каза Вили Вуцов след двубоя.

Освен това разградчани бяха свалили четирима състезатели от първия си тим.

„Не са четирима, бяха шестима, които са част от първия отбор и играха днес срещу нас. Изключвайки Шишков, другите петима не са слизали в предходните три мача. Какъв феърплей е това? Преди време исках да направим вторите отбори да имат отделна картотека от първия отбор и да се свалят максимум по двама души, за да е равноправно за всички. Не може два-три мача да не играят с нито един от първия отбор, а днес да ти свалят шестима. Ти какво проучване да му направиш на този отбор, като не знаеш кого ще свалят. Знаехме, че ще са 5-6 човека, но нямаше как знаем“, добави още наставникът на перничани.

Вуцов коментира и съдийството в срещата, което за пореден двубой този сезон оставя сериозни въпросителни:

„Играхме страхотно, но получихме гол, който е абсолютен съдийски подарък. Сега го гледах, ние правим контра атака, не се свири фаул срещу Преслав и от там измислен фаул за тях. То няма нарушение, а съдията вдига жълт картон на Йордан Йорданов. На Йордан и двата картона ги няма. Първия е абсолютно измислен жълт картон, а при втория няма никакъв удар с лакът, ние го гледахме 20 пъти, момчето се кълне. Нито е посягал с лакът, нито го е ударил с него, ударът е в корема, как да го удари с лакът в корема. Съдийството е просто отрова. Лудогорец да не се сърдят после, че има някаква ненавист към тях. Това не е никакъв феърплей от тяхна страна. Свалиха шест човека от първия отбор и това съдийство е безумие. Отделно даде на Петър Вуцов жълт картон, който му е девети и сега сме без двама основни играчи в средата във важния мач с Локомотив (Горна Оряховица). Първият фаул, който ни свириха за нас беше в 32-ата минута. Но нищо не можем да направим. Феърплеят в България е на такова ниво“

Все пак наставникът не подмина и грешките в представянето на своя тим, апелирайки и към феновете за подкрепа в следващия двубой:

„Не искам да се оправдавам със съдиите, защото и ние допуснахме груби индивидуални грешки. Гледахме ги, анализирахме ги и пак ги направихме. Аз няма да нападам никой от играчите. Но искам да променят самочувствието си. Те излизат стреснати, уплашени. Тук е моментът да помоля феновете, аз лично ги моля, в следващия мач да дойдат и да подкрепят играчите. Тези юнаци имат нужда от това. Така, с притеснение, няма да стане. Нека дойдат привържениците и да ги подкрепят от първата до последната минута. Ако загубят, тогава да ги хулят. Притеснението е най-големият ни проблем. А като видяха, че има шест души от първия отбор още повече ги притесни. Това не е редно, но не можем да направим нищо по въпроса“

За Миньор предстои седмица без мач, в която тимът готви приятелска среща.

„Все пак не играхме лошо, не съм недоволен от отбора в общата част. Недоволен съм, че не си изпипваме нещата и повтаряме елементарни грешки. Върху това трябва да работим. Може би беше малко времето, така че сега идва добре паузата. Ще тренираме през седмицата здраво, ще направим една контрола с Кюстендил, за да играят тези, които са получили по-малко минути и да се борят за мястото си. Смените, които правим, не са на нужното ниво. Изключение днес прави Александър Александров, който се включи много силно и може би ще получи много повече време, стига да е готов. Предстоящата контрола е за него, за Уасим, за Беманга и за всички, които не са получили време, за да докажат, че могат да го заслужат. Аз компромиси няма да правя с нищо. Днес направих 1-2, но ми изядоха главата. Явно е, че вече трябва да бъда твърд.“, каза още Велислав Вуцов.

Както винаги, той беше категоричен в мнението си, че Миньор ще запази мястото си във Втора лига, но това трябва да стане с по-твърда игра:

„Аз казвам и поемам отговорност за тези думи, няма да изпаднем. Искам да играем всички мачове до края на добро ниво и няма вече място за оправдание. Трябва да победим Горна Оряховица, да победим Плевен и още два от оставащите три мача до края. Всеки мач вече трябва да се играе по-различен начин. Лошото е, че ние реагираме, след като стане грешка. Още малко самочувствие днес ни трябваше да вкараме втори гол. Ако вкараме втори гол, става съвсем друг мач. Или поне да не получаваме лек гол. А ние получихме два леки гола, че за капак на всичко и трети в края на полувремето“.

„Няма да им се получат сметките на тези, които си правят организации Миньор да изпадне. Лошото е, че ние им даваме повод да си го помислят с грешките, които правим. Искам да сме по-твърди. Особено в следващото домакинство. Горна Оряховица идват и трябва да знаят още от табелата на Перник, че докато не ги бием, няма да си тръгнат. Лошото е, че Петър и Дани няма да ги има, а те дават нужната агресия“, завърши опитният наставник.