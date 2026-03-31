Велислав Вуцов е новият треньор на Миньор

Велислав Вуцов е новият страши треньор на Миньор (Перник). Опитният специалист заменя на поста напусналия по семейни причини преди два дни Владимир Манчев.



Вуцов е добре познат в Перник от периода си като футболист. През 1991 година той носи "жълто-черната" фланелка, след което заминава да играе в Испания. Час от "чуковете" е и големият му син Петър.



В щаба му се включва Иван Танчовски, който ще бъде помощник треньор на Миньор. Той е работил с Вили Вуцов в Крумовград и Хебър (Пазарджик). Тандемът днес проведе първа тренировка, а в петък ще изведе тима срещу един от скорошните тимове, ръководени от Вуцов – Янтра (Габрово).