Велислав Вуцов е новият треньор на Миньор

  • 31 март 2026 | 21:43
Велислав Вуцов е новият страши треньор на Миньор (Перник). Опитният специалист заменя на поста напусналия по семейни причини преди два дни Владимир Манчев.

Вуцов е добре познат в Перник от периода си като футболист. През 1991 година той носи "жълто-черната" фланелка, след което заминава да играе в Испания. Час от "чуковете" е и големият му син Петър.

В щаба му се включва Иван Танчовски, който ще бъде помощник треньор на Миньор. Той е работил с Вили Вуцов в Крумовград и Хебър (Пазарджик). Тандемът днес проведе първа тренировка, а в петък ще изведе тима срещу един от скорошните тимове, ръководени от ВуцовЯнтра (Габрово).

Феновете ще могат да отдадат почитта си към Борислав Михайлов на "Герена"

Любо Ганев за Борислав Михайлов: Днес българският спорт и българският футбол загубиха една от най-големите си фигури

България U21 се бори много, но отново изгуби точки от Азербайджан - шансовете за класиране намаляха

България U19 отстъпи на Испания, но остави добри впечатления

Георги Иванов: Тези, които хвърляха клевети по Борислав Михайлов, имат голяма вина за случилото се с него

Йорданов: Трудно ми е да говоря, защото загубихме един голям човек

Играят се баражите за Световното - Швеция отново излезе напред срещу Полша

Босна и Херцеговина 0:1 Италия, "адзурите" водят на почивката, но са с човек по-малко

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Георги Иванов: Тези, които хвърляха клевети по Борислав Михайлов, имат голяма вина за случилото се с него

България U21 се бори много, но отново изгуби точки от Азербайджан - шансовете за класиране намаляха

Александър Димитров: Няма да отговарям на критиките, моят отговор е само в работата

