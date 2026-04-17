Локомотив (Горна Оряховица) 2:2 Янтра, голово зрелище

Локомотив (Горна Оряховица) и Янтра играят един срещу друг в двубой от 29-ия кръг на Втора лига. Резултатът към момента е 2:2.

Домакините започнаха по-активно срещата и още в 1-ата минута Алекс Чакърво стреля опасно от удобна позиция. Топката обаче мина покрай вратата. В 12-ата Янтра успя да стигне до попадение с първия си удар. Денислав Ангелов подаде наляво към Милчо Ангелов, който отклони към Бабалиев. Крилото пое добре и от дъгата на наказателното поле отправи точен удар, с който разпечата вратата на домакините.

Локомотив отговори почти моментално и изравни резултата само четири минути по-късно. Уилфред Симонс получи на фланга след изпълнение на тъч, намести си топката и центрира към далечния край към Редон Роймар. Той от своя страна беше оставен напълно сам, пое и от малък удар с шут директно от въздуха реализира хубаво попадение за 1:1.

В 19-ата минута домакините успяха да стигнат до пълен обрат. Мариян Иванов получи до границата на наказателното поле и с плътен удар вкара за 2:1, оставяйки Християн Василев неподвижен.

Атаките продължаваха да валят и към двете врати, а в 45-ата минута Янтра успя отново да изравни. Мартин Ганчев подаде на Денислав Ангелов, който изведе Милчо Ангелов. Нападателят на гостите стреля добре и прокара кълбото под вратаря - 2:2.

ЛОКО (ГО) 2:2 ЯНТРА



0:1 Георги Бабалиев (12)

1:1 Редон Роймар (16)

2:1 Мариян Иванов (19)

2:2 Милчо Ангелов (45)

Стартови състави:

Локомотив: 1. Венцислав Димитров, 5. Дилян Георгиев, 26. Мариян Иванов, 15. Пламен Аршев, 77. Алекс Чакъров, 16. Теодор Райков, 4. Захари Атанасов, 29. Георги Станимиров, 11. Уилфред Симонс, 7. Редон Роймар, 20. Кевин Д’Алмейда.

Янтра: 1. Християн Василев, 5. Асен Георгиев, 21. Божидар Пенчев, 22. Велислав Боев, 7. Георги Бабалиев, 9. Денислав Ангелов, 16. Ивайло Енчев, 4. Константин Иванов, 15. Мартин Райнов, 17. Мартин Ганчев, 10. Милчо Ангелов.