ЦСКА II разби Севлиево за едно полувреме

ЦСКА II записа категоричен успех с 6:1 при домакинството си на Севлиево от 29-ия кръг на Втора лига. През първата част двата отбора си размениха по едно попадение - точен за "армейците" беше Илиан Антонов в 26-ата минута, а за гостите се разписа Иван Аврамов (44').

След почивката момчетата на Валентин Илиев не оставиха никакви шансове на своя съперник и отбелязаха 5 безответни гола. С два се отчете Васил Каймаканов (64', 81'), а по един добавиха Марк-Емилио Папазов (76'), Мартин Сораков (78') и Алесандро Николов (84').

Победата е втора поредна за "червените", които преди седмица се справиха и със Спортист (Своге). С нея те се утвърдиха на петата позиция и се доближиха само на 3 точки от четвъртия Вихрен.

Севлиево пък остава в опасната зона на класирането и в предстоящите пет мача до края на сезона тимът, воден от Николай Панайотов, ще направи всичко възможно, за да оцелее във втория ни ешелон. Към момента "сините" се намират само на една точка от спасителното 14-о място, понастоящем заемано от Миньор (Перник).

В следващия кръг дубълът на ЦСКА гостува на Фратрия, а за Севлиево предстои домакинство на Вихрен.

Снимки: Startphoto