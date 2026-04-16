Вихрен не прости на Спортист

Вихрен победи с 4:1 Спортист (Своге) в мач от 29-ия кръг на Втора лига. Мартин Бачев откри за домакините в 15-ата минута, но скоро Лионел Самба изравни за гостите. През втората част обаче съставът от Сандански вкара три безответни гола и подпечатаха победата. Автори на попаденията бяха Даниел Манолев, Лео Пимиента и Хасан Бен Аяри.
С успеха си днес Вихрен се върна на победния път и към момента е на четвърта позиция с 48 точки. Вторият Фратрия, който евентуално ще играе плейоф за влизане в efbet Лига, е на шест точки. Спортист от своя страна е с 25 точки на предпоследно място и много съмнения за професионалния статут.
Вихрен (Сандански) 4:1 Спортист (Своге)
1:0 Мартин Бачев (15)
1:1 Лионел Самба (23)
2:1 Даниел Манолев (61)
3:1 Лео Пимиента (75)
4:1 Хасан Бен Аяри (86)