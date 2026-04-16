Вихрен не прости на Спортист

  • 16 апр 2026 | 19:22
Вихрен победи с 4:1 Спортист (Своге) в мач от 29-ия кръг на Втора лига. Мартин Бачев откри за домакините в 15-ата минута, но скоро Лионел Самба изравни за гостите. През втората част обаче съставът от Сандански вкара три безответни гола и подпечатаха победата. Автори на попаденията бяха Даниел Манолев, Лео Пимиента и Хасан Бен Аяри.

С успеха си днес Вихрен се върна на победния път и към момента е на четвърта позиция с 48 точки. Вторият Фратрия, който евентуално ще играе плейоф за влизане в efbet Лига, е на шест точки. Спортист от своя страна е с 25 точки на предпоследно място и много съмнения за професионалния статут.

Вихрен (Сандански) 4:1 Спортист (Своге)
1:0 Мартин Бачев (15)
1:1 Лионел Самба (23)
2:1 Даниел Манолев (61)
3:1 Лео Пимиента (75)
4:1 Хасан Бен Аяри (86)

Обявиха състава на националния отбор по минифутбол за турнира в Румъния

Вижте как върви строежът на "Армията" към днешна дата

Сакалиев с призив към бургаската публика

Още двама от Левски извън строя

Изиграха се четири мача от Втора лига

От Спартак (Москва) отрекоха за интерес към Лапоухов

Ето заложените критерии за шампионската група в efbet Лига, вече е ясно кога няма да има дерби Левски-ЦСКА

Монтана 0:0 Славия, без голове до почивката

Бойко Борисов на новата "Армия": За 10-15 години сме направили стотици стадиони, зали и салони

Септември и Спартак (Варна) не успяха да се победят, но “соколите” са с едни гърди напред в битката за оцеляване

Изиграха се четири мача от Втора лига

Борисов за Левски: Някой им беше казал, че едва ли не аз им преча за нов стадион

