Вихрен не прости на Спортист

Вихрен победи с 4:1 Спортист (Своге) в мач от 29-ия кръг на Втора лига. Мартин Бачев откри за домакините в 15-ата минута, но скоро Лионел Самба изравни за гостите. През втората част обаче съставът от Сандански вкара три безответни гола и подпечатаха победата. Автори на попаденията бяха Даниел Манолев, Лео Пимиента и Хасан Бен Аяри.

С успеха си днес Вихрен се върна на победния път и към момента е на четвърта позиция с 48 точки. Вторият Фратрия, който евентуално ще играе плейоф за влизане в efbet Лига, е на шест точки. Спортист от своя страна е с 25 точки на предпоследно място и много съмнения за професионалния статут.

Вихрен (Сандански) 4:1 Спортист (Своге)

1:0 Мартин Бачев (15)

1:1 Лионел Самба (23)

2:1 Даниел Манолев (61)

3:1 Лео Пимиента (75)

4:1 Хасан Бен Аяри (86)