Голово шоу в Петрич

Беласица Петрич допусна домакинска загуба с 2:4 от Етър Велико Търново в зрелищен двубой, изпълнен с голове и положения.

Гостите от Велико Търново започнаха по-уверено и откриха резултата още в 14-ата минута чрез Кристиян Величков, който се възползва от добра атака и реализира за 0:1. Само 12 минути по-късно Стивън Стоянчов удвои преднината на „виолетовите“, след като бе най-съобразителен в наказателното поле.

След почивката гостите нанесоха нов удар. Отново Стивън Стоянчов се разписа в 47-ата минута за 0:3, с което практически реши изхода на срещата. В 65-ата минута Тома Ушагелов направи резултата още по-категоричен – 0:4.

Въпреки тежкия резултат, домакините не се предадоха и потърсиха почетно попадение. То дойде в 74-ата минута чрез Георги Каракашев, който намали на 1:4. В добавеното време Аспарух Смилков оформи крайното 2:4.