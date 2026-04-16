  • 16 апр 2026 | 19:43
Спартак (Плевен) и Фратрия си вкараха по един гол

Спартак (Плевен) и Фратрия завършиха 1:1 в среща от 29-ия кръг на Втора лига. Двубоят се игра на "Градския стадион" в Ловеч, където плевенчани приемат съперниците си заради ремонта на клубното им съоръжение.

Фратрия откри резултата в 41-ата минута, когато Георги Атанасов реализира с удар от средно разстояние при една хубава комбинация в предни позиции. В 65-ата минута Васил Шопов центрира от корнер и на далечната греда Росен Маринов вкара с глава за 1:1.

Спартак (Плевен) 1:1 Фратрия
0:1 Георги Атанасов (41)
1:1 Росен Маринов (65)

