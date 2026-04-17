Лидерът Дунав се спъна и срещу Марек

  • 17 апр 2026 | 21:31
  • 928
  • 6
Лидерът в класирането на Втора лига Дунав допусна нова грешна стъпка, записвайки шести пореден мач без победа. "Драконите" завършиха при нулево равенство с Марек в среща от 29-ия кръг на първенството.

Тимът на Георги Чиликов, който завърши с 10 души на терена заради червен картон в 68-мата минута, остава без отбелязан гол в трети последователен двубой, но все пак запазва преднината си от 7 точки пред втория Фратрия. До края на сезона има още 5 срещи, в които русенци трябва да покажат коренно различно лице, ако не искат да изпуснат първото място.

Дъжд от голове във Втора лига

Дупничани са на 4 точки от опасната зона и също трябва да запазят концентрация, за да останат във втория ешелон на родния футбол. Момчетата на Анжело Кючуков се намират в серия от шест поредни мача без поражение, а след седмица ще се изправят срещу последния в подреждането Беласица.

За Дунав пък предстои гостуване на Спортист (Своге), който също се бори за своето спасение.

