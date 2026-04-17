Брага разплака Бетис с невероятен обрат

Брага спечели по драматичен начин с 4:2 гостуването си на Бетис в срещата реванш между двата тима от 1/4-финалите на Лига Европа. Португалците губеха с два гола до средата на първото полувреме, дело на Антони в 13-ата и Ез Абде в 26-ата минута. След това обаче гостите направиха обрат с попадения на Пау Виктор в 38-ата, Витор Карвальо в 49-ата, Рикардо Орта от дузпа в 53-тата и Горби в 74-тата минута.

Срещата започна перфектно за Бетис и в 13-ата минута резултатът бе открит. Ез Абде напредна до аутлинията и центрира, а Антони с глава отбеляза за 1:0.

В 26-ата минута Пабло Форналс центрира отляво и макар намесата на защитник, топката стигна до Ез Абде, който отбеляза за 2:0.

Домакините дори вкараха и трети гол в 29-ата минута чрез Ез Абде, но той бе отменен заради засада в хода на атаката.

Брага обаче не се предаде и започна обрата си в 38-ата минута, когато двама защитници на Бетис се сблъскаха в наказателното поле, топката стигна до Пау Виктор, който я прати във вратата за 2:1.

Гол с пета не стигна за победа на Брага в иберийския сблъсък с Бетис

В началото на втората част гостите направиха светкавичен обрат с два бързи гола. В 49-ата минута при центриране от фаул Виктор Карвальо с глава вкара за 2:2.

След това в 51-вата минута Софиан Амрабат извърши нарушение за дузпа срещу Демир Тъкназ, а Рикардо Орта реализира наказателния удар за 2:3.

Съкрушителният удар нанесе Горби, който отбеляза четвъртия гол за гостите със страхотен удар от воле в 74-тата минута.

Така Брага продължава към 1/2-финалите на Лига Европа, където ще има за съперник състава на Фрайбург.

