Фрайбург отново се разправи със Селта и стана първият полуфиналист в Лига Европа

Фрайбург се превърна в първи отбор, който стигна полуфиналите в Лига Европа през сезон 2025/2026.

Freiburg are through to their first-ever major European semi-final 🙌#UEL pic.twitter.com/nYIQZnP4pX — UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 16, 2026

Това стана факт, след като германците спечелиха реванша срещу тима на Селта и продължи напред с общ резултат 6:1, тъй като спечели първия двубой преди седмица с 3:0.

Фрайбург изнесе футболна лекция на Селта

Гостите от Германия решиха всичко още до почивката, когато Игор Матанович (33') и Юито Сузуки (39') вкараха два бързи гола. След почивката Сузики вкара второ попадение и направи преднината на своите класическа, но немците така и не съумяха да запишат нова суха мрежа, тъй като испанците вкараха почетен гол в добавеното време чрез Уилиът Сведберг (90'+1').

Фрайбург ще спори за място на големия финал със сигурност отново срещу отбор от Иберийския полуостров, тъй като жребият отреди отборът да се срещне с победителя от сблъсъка между Брага и Бетис. Първият мач преди седмица завърши при равенство 1:1 и всичко предстои да се реши на реванша в Андалусия.

