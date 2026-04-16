Фрайбург отново се разправи със Селта и стана първият полуфиналист в Лига Европа

Фрайбург се превърна в първи отбор, който стигна полуфиналите в Лига Европа през сезон 2025/2026.
Това стана факт, след като германците спечелиха реванша срещу тима на Селта и продължи напред с общ резултат 6:1, тъй като спечели първия двубой преди седмица с 3:0.
Фрайбург изнесе футболна лекция на Селта
Гостите от Германия решиха всичко още до почивката, когато Игор Матанович (33') и Юито Сузуки (39') вкараха два бързи гола. След почивката Сузики вкара второ попадение и направи преднината на своите класическа, но немците така и не съумяха да запишат нова суха мрежа, тъй като испанците вкараха почетен гол в добавеното време чрез Уилиът Сведберг (90'+1').
Фрайбург ще спори за място на големия финал със сигурност отново срещу отбор от Иберийския полуостров, тъй като жребият отреди отборът да се срещне с победителя от сблъсъка между Брага и Бетис. Първият мач преди седмица завърши при равенство 1:1 и всичко предстои да се реши на реванша в Андалусия.