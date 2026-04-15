Черноломец (Попово) громи дубъла на Спартак (Варна)

Черноломец (Попово) отнесе Спартак II (Варна) със 7:1. Срещата е от 26-ия кръг на Североизточната Трета лига. Домакините можеха да бият и с двуцифрен резултат. Те премахнаха интригата за четвърт час още преди средата на първото полувреме. Дани Братоев, Беадир Беадиров, отново Братоев и Георги Колев реализира съответно в 6-а, 10-а, 17-а и 20-ата минута. Константин Хампенцуров вкара почетния гол за варненци, 120 секунди преди почивката. Колев и на два пъти Мехмед Сабри бяха точки съответно в 67-а, 72-а и 75-ата минута за окончателното 7:1. Накрая Хампенцуров уцели гредата на домакините.