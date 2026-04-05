Черноморец (Балчик) си тръгна с точките от Попово

Черноморец (Балчик) се наложи с 2:1 над Черноломец в Попово. Срещата е от 24-ия кръг на Североизточната Трета лига. Гостите изиграха мача умно, възползваха се от грешките на съперника и нанесоха своя удар до средата на първото полувреме. Създадоха и пропиляха още голови положения. В началото, отборът от Попово опита натиск, който доведе до няколко корнера. Ивайло Минчев обаче ги попари, като вкара с глава след центриране от фаул в 10-ата минута. След 180 секунди, Стефан Митев пропусна да удвои. Същото стори и съотборника му Мартин Янакиев в 20-ата минута. В 25-ата обаче Кристо Яначков получи топката зад защита, преодоля вратаря Цветелин Енчев и стана 0:2. След 120 секунди нападателят на Черноломец Георги Колев не уцели вратата. Той коригира мерника си в 35-ата минута, но стража на гостите Денислав Стойчев изби топката. Домакините имаха претенции за дузпа в 41-ата минута, но съдията не свири. Стойчев се справи и с опасен шут на Беадир Беадиров в последните секунди преди почивката. Черноломец започна втората част, като първата. Скоро обаче играта се кротна. Въпреки че съперника им повече владееше топката, футболистите от Балчик отново застрашиха опасно отсрещната врата. На два пъти Митев и веднъж Толга Мюрвет бяха близо до попадение. Накрая съдията свири нарушение на Стойчев срещу Мартин Ковачев. После вдигна червен картон на вратаря и отсъди дузпа за Черноломец. Тихомир Кънев застана зад топката. Черноморци вече бяха извършили трите си прекъсвания и нямаше как да влезе резервният им вратар. Затова вратарската фланелка облече авторът на втория гол Кристо Яначков. Кънев реализира от бялата точка за окончателното 1:2 и съдията даде край на мача.

Снимка: chernomoretsbalchik.com