Илиян Станчев: Младите са опасни

Черноломец (Попово) приема утре втория отбор на Спартак (Варна). Срещата е от 26-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Мачовете срещу дублиращите отбори изискват пределна мобилизация. В тях играят млади момчета, амбицирани да намерят своето място в мъжкия футбол. Нашето предимство е по-богатия опит. Излизаме за всеки мач с амбиция да вземем максимума точки. Искаме да играем все по-добре. Когато успяваме да постигнем тези цели, ще са доволни и феновете. Да ги радваме е основния ни приоритет“, коментира пред Sportal.bg Илиян Станчев, спортен директор на Черноломец.