  1. Sportal.bg
  2. Черно море II
  3. Черноломец излъга „моряците“

Черноломец излъга „моряците“

  • 10 апр 2026 | 18:09
Черноломец излъга „моряците“

Черноломец (Попово) се наложи с 3:1 над Черно море II във Варна. Срещата е от 25-ия кръг на Североизточната Трета лига. Домакините взеха инициативата още от началото. Атакуваха, но липсваше чистото голово положение. От средата на първата част, гостите заиграха по-отворено. В 38-ата минута „моряците“ изпълниха корнер, стража на съперника Цветелин Енчев боксира топката, Димитър Заимов я посрещна с шут, тя попада в съотборника му Георги Венциславов, който се завъртя и стреля в мрежата – 1:0. Веднага след подновяване на играта от центъра Беадир Беадиров изравни с шут по диагонала. След 180 секунди, Давид Георгиев направи обрата с удар от воле. Домакините започнаха второто полувреме, като първото. В 49-ата минута Енчев хвана топката след като играч на Черно море я насочи с глава. В 63-ата мината Беадиров се разписа за втори път – 1:3.

