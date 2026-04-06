Четири гола, победител няма в дерби на Варна

2:2 приключиха във Варна, местните Олимпик и втория отбор на Спартак. Дербито е от 24-ия кръг на Североизточната Трета лига. Олимпик доминираше през първия час от двубоя. Александър Гроздев му даде преднина с гол в 37-ата минута. Юксел Алиев удвои в 55-ата минута. Дотогава имаше още критични моменти пред вратата на Спартак. Десетина минути по-късно, капитана Кристиян Курбанов реализира с глава – 2:1. Михаил Гащук фиксира хикса от дузпа в 69-ата минута. В оставащото време, съперниците можеха да вземат победата, но пропиляха всички положения, които създадоха пред противниковата врата.