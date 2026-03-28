Дубълът на Спартак (Вн) с драматична победа

Дублиращият тим на Спартак (Варна) спечели драматично срещу Доростол (Силистра) с 2:1 на игрище " Локомотив" .

Първото полувреме завърши без отбелязан гол въпреки старанието на двата отбора.

Всичко по-интереснo се случи през втората част. В нейното началото нападателят на младите " соколи" Габриел Димитров отбеляза гол.

Гостите изравниха в средата на второто полувреме. Две отлични спасявания на младия вратар Валентин Димитров запазиха резултата.

Към края на срещата домакините натиснаха, а 5 минути преди края централният бранител Кристиян Курбанов с хубав удар с левия крак донесе победата за варненци.