Добра вечер за Фюри, още по-добра за Джошуа

В представите на Турки Алалших и според неговия сценарий галавечерта на стадиона на Тотнъм трябваше да завърши с това Тайсън Фюри да предизвика Антъни Джошуа, а Джошуа веднага да приеме – британски мегасблъсък в тежка категория, който да шокира и зарадва феновете по целия свят.

Тайсън Фюри: Антъни Джошуа ме удари толкова силно, че бях почти в нокаут цял месец

Имаше обаче два малки проблема.

Първо, фактът че мачът Фюри – Махмудов беше замислен като подгряващ за Фюри – Джошуа, беше най-зле пазената тайна в бокса. Разбира се, тези двама бивши шампиони вървят към сблъсък. Те са на този курс от месеци (може да се каже и от години). Алалших обеща голяма изненада, но за да има изненада, Фюри трябваше да каже, че следващият му съперник ще бъде… буквално всеки друг, но не и Антъни Джошуа.

Антъни Джошуа не избърза да приеме предизвикателството на Тайсън Фюри

Вместо това, когато Фюри взе микрофона, той направи единственото нещо, което по никакъв начин не може да се нарече изненада. После дойде по-големият проблем: нямаше какво да се обявява. Фюри и Джошуа нямат договорка. Алалших и Еди Хърн също нямат договорка. Предизвикателството не е официално обявление. То е, в най-добрия случай, прелюдия към такова.

Но в събота нямаше какво да се обяви в отговор на предизвикателството на Фюри. Джошуа се погрижи това да е ясно. Той дори не си направи труда да стане от сгъваемия стол до ринга. В терминологията на кеча – той „не продаде“ ситуацията.

Тайсън Фюри показа класа и се върна към победите

Нямаше сблъсък лице в лице за снимки, нямаше фалшива схватка между щабовете. Само Джошуа – седнал, почти безизразен, показващ среден пръст на Фюри и заявяващ, че той е „домакинът“.

Ако питате мен – изигра го перфектно. Докато стоеше неподвижно с микрофон в ръка, той оказа повече съпротива на Фюри, отколкото Махмудов за 36 минути на ринга.

Фюри записа 35-ата си победа в кариерата в Лондон, отърсвайки се от 16 месеца без мач и наслаждавайки се на първото си вдигане на ръката от две години и половина насам. Но истинският победител на деня беше Джошуа, който започна вечерта с 29 победи – и я завърши със същия брой.

Дори Джошуа не го е правил: Итаума продължава с бруталните нокаути

Всичко това се разви перфектно за AJ – както заради неща извън негов контрол (представянето на Фюри), така и заради неща, които той контролира (отказът да позволи на Фюри да диктува условията). Ако приемем, че Джошуа иска този мач и го иска максимално голям, значим и спечелим, 12-те рунда на Фюри срещу Махмудов му дадоха точно това, от което се нуждаеше.

Първо – Фюри победи. Ако не беше, разговорът щеше да е „трябва ли изобщо да се бие отново“, а не „с кого ще се бие следващия път“. След като това условие е изпълнено, фокусът се измества към представянето му и какво ни казва то за формата му на 37 години.

Краткият отговор е, че изглеждаше горе-долу като боксьора, когото познаваме. Фюри не е приключил. Все още се движи плавно, поддържа прилично темпо и понася удари без да се срива.

Трябва обаче да се отбележи, че Махмудов беше избран с причина. Той е един от най-бавните и предвидими тежки боксьори в топ 50 на BoxRec. Този мач не можеше да докаже върха на възможностите на Фюри – можеше само да разсее съмненията за спад. И го направи. Гигантът показа, че все още е напълно способен на ринга. И това беше достатъчно, за да запази Фюри – Джошуа значим двубой.

Това не е Флойд Мейуедър срещу Мани Пакяо II – мач, който, независимо дали се брои официално или не, няма особено значение за наследството им. Фюри – Джошуа, дори и да щеше да означава повече преди пет години и дори шансът да е за истинската световна титла вече да е отминал, остава сблъсък между двама реални претенденти.

А това е ключово най-вече за Джошуа. Защото ако никога не се срещнат, Фюри – който спечели линейната титла през 2015 г. и не я загуби на ринга до 2024 г. – ще остане в историята като най-добрия британец в тежка категория на своето поколение.

Той победи Владимир Кличко преди Джошуа да го направи. Надви Дионтей Уайлдър в една от най-великите трилогии в тежка категория след Боу – Холифийлд. И никога не беше нокаутиран от сериозен аутсайдер.

Това не означава, че няма място за дебат. Джошуа е срещал като цяло малко по-силни съперници. Представи се по-добре срещу Франсис Нгану. И не прекара части от върха на кариерата си в полупенсия.

Но въпреки това – ако попитате 100 боксови историци, поне 90 ще поставят Фюри по-високо. Освен ако тези двамата не се срещнат.

И именно затова Джошуа трябва силно да иска този мач. Фюри показа срещу Махмудов, че все още е достатъчно сериозен съперник, така че победа над него ще има значение. А това означава, че с една победа Джошуа може да обърне историята.

Победа на Пакяо над Мейуедър през 2026 г. не би променила кой е по-велик. Победа на Джошуа над Фюри през 2026 г. би го направила.

И още нещо – въпреки слабостите си, Джошуа напълно може да победи Фюри. Проблемите му с увереността често идват от съмнения в брадата и издръжливостта му. Това не значи, че когато атакува уверено, всичко върви добре – срещу Нгану да, но не и срещу Анди Руис или Даниел Дюбоа.

Фюри обаче не е нокаутьор. Да, има приличен процент нокаути, но повечето идват в по-късните рундове – чрез натрупване и изтощение, не чиста сила. В нито един момент не разклати сериозно Махмудов, който беше спиран в предишните си загуби.

Освен това Фюри няма да принуди Джошуа да поддържа изтощително темпо. В последните си три мача, всички по 12 рунда, той хвърли 496, 509 и 498 удара – около 41–42 на рунд. Стабилно, но не смазващо.

Фюри винаги е в по-добра форма, отколкото изглежда, но все пак е в края на 30-те си години и ще разчита на клинч и физическа борба – също както и Джошуа.

Ленъкс Люис често казваше, че предпочита да удря по-висок съперник, отколкото по-нисък. Вероятно същото важи и за Джошуа, чиито четири загуби са срещу по-ниски боксьори. Джошуа винаги е бил повече боксьор с десен овърхенд, отколкото с ъперкът.

Всичко е предположение до първия гонг, но стиловете сякаш леко дават предимство на AJ. И той напълно правилно кара Фюри да се потруди за сделката. Ако беше казал „Да, готов съм“ още в събота, щеше да загуби почти цялата си преговорна сила.

Разбира се, не бива да се протака прекалено – в крайна сметка Джошуа трябва да подпише. Но когато това стане и започнат промо видеата, кадрите как той седи спокойно и гледа Фюри ще работят отлично за реклама.

Честно казано, словесният сблъсък след Фюри – Махмудов беше по-запомнящ се от самия мач. Джошуа „не продаде“ ситуацията с Фюри – и точно това помага да се „продаде“ мачът Фюри – Джошуа.

Няма да има изненадващо обявление скоро. Или ще има обявен мач, или изненадата ще е, че няма такъв – но не и двете едновременно. Докато разберем кое ще бъде – обсъждайте помежду си. Давам ви тема: понякога най-добрият начин да заявиш претенции към трона е просто да си останеш седнал на стола.

Коментар на Ерик Раскин за BoxingScene