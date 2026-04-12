Антъни Джошуа не избърза да приеме предизвикателството на Тайсън Фюри

Бившият световен шампион в тежка категория Тайсън Фюри отправи предизвикателство към друг бивш шампион Антъни Джошуа. Това се случи непосредствено след успеха на Фюри на "Тотнъм Хотспър Стедиъм" в Лондон в събота вечер (11.04). Краля на циганите надделя над Арсланбек Махмудов в 12-рундоа битка. Предизвикателството бе очаквано от мнозина преди Фюри изобщо да стъпи на ринга срещу Махмудов. Промоутърът Турки Алалших намекна по-рано по време на излъчването на мача по Netflix, че ще обяви „най-голямата битка в историята на британския бокс“.

Всичко беше предначертано още когато Фюри обяви завръщането си в началото на януари, след като се оттегли през 2025 г. заради двете си загуби от Александър Усик предходната година. Първоначалният план беше и двамата боксьори да проведат подготвителни мачове. За Джошуа това трябваше да бъде среща с кикбокс звездата Рико Верхувен. През декември 2025 г. обаче, седмици след нокаута си над Джейк Пол, Джошуа претърпя автомобилна катастрофа – трагичен инцидент, в който загинаха двама негови близки приятели. След това всякакви разговори за бъдещето на „Ей Джей“ бяха отложени. Вместо това Усик подписа договор за мач с Верхувен.

Тайсън Фюри показа класа и се върна към победите

Джошуа наблюдаваше внимателно от мястото си до ринга. След като беше обявен за победител, Фюри погледна през въжетата и двамата с Джошуа си стиснаха ръцете. Фюри покани Джошуа на ринга, но „Ей Джей“ отказа с думите: „Това е твоята вечер“.

Скоро след това интервюиращият на ринга попита Алалших за неговото голямо съобщение. „Време е“, каза Алалших, призовавайки промоутърите Франк Уорън от Queensberry Promotions и Еди Хърн от Matchroom. „Тайсън, той е следващият“, добави Алалших, сочейки към Джошуа.

Фюри бързо грабна микрофона. След няколко благодарности той премина към неизбежното предизвикателство.

„Шестнадесет месеца извън ринга и отново пълним стадиона на Тотнъм“, заяви Фюри. „Но както казах, нека първо се справя с Арсланбек Махмудов и ще говорим за следващия. Сега искам да ви дам битката, която всички чакате. Искам теб, Ей Джей, Антъни Джошуа. Нека дадем на феновете това, което искат. Битката за Британия. И ето го моето предизвикателство. Предизвиквам те, Антъни Джошуа, да се биеш с мен, Циганския крал. Приемаш ли?“

Джошуа просто гледаше напред, без да реагира.

Джошуа продължаваше да гледа мълчаливо. Тогава му подадоха микрофон.

„Тайсън, ти си търсач на слава“, каза Джошуа от мястото си до ринга. „Тайсън, никога не съм имал проблем да вляза на ринга с теб. Набих те, когато бяхме деца, и след като те гледах тази вечер, ще те набия отново. С цялото ми уважение, тази вечер е твоята и знаеш, че ще се изправя срещу теб, когато му дойде времето. Няма да ми казваш какво да правя. Преследвам те през последните 10 години. Когато си готов, ела при мен, кажи ми твоите условия и ще те вкарам на ринга, когато аз съм готов. Аз съм шефът. Ти работиш за мен. Аз съм наемодателят. Запомни това. Ти работиш за мен.“

Микрофонът се върна при Фюри на ринга.

„Слушай, нека дадем на феновете това, което искат“, отвърна Фюри. „Десет години го чакаме, хайде да танцуваме.“

Няколко минути по-късно Джошуа вече беше на ринга с интервюиращ, обяснявайки защо не е приел веднага мача.

„Ще бъда напълно честен: има преговори, през които трябва да се мине“, каза той. „Седил съм на тази маса с него много пъти. В сърцето си бих се бил с Тайсън Фюри още утре, особено след това, което видях. Нямам проблем да се бия. Това правя. Няма да седя тук и да казвам: „Да, ще се бия с него“. Не съм тук, за да трупам слава покрай мача. Договорите ще бъдат изпратени. Ще минем през всички детайли и най-вероятно ще ни видите на ринга след това. Но не съм тук, за да влизам на ринга и да крещя в лицето на някого. Ако погледнете кариерата ми, никога не съм го правил. Не съм тук за слава. Гледах мача. Видях каквото видях и знам какво трябва да направя, когато го хвана на ринга.“

Интервюиращият от Netflix отбеляза, че тази потенциална битка между двамата гиганти в тежка категория се очаква от години.

„Точно така“, съгласи се Джошуа. „Вижте, той е този, който се отказа. Аз съм в играта. Никога не съм се оттеглял. Стоя твърдо през последните 13 години. Всичко зависи от него. Той изчезва, връща се, изчезва, връща се. Аз съм тук постоянно. Затова не преследвам слава или шум. Аз съм истински. Ще се бия с всеки, който е пред мен, независимо дали е той или някой друг. За мен няма значение. Винаги участвам в големи битки. Такъв е стилът ми. Аз правя големите битки. Затова казах, че той работи за мен. Преживях сериозен инцидент преди около четири месеца, така че трябва наистина да проверя какво се случва със завръщането ми на ринга. Но аз съм тук. Следя играта отблизо. В живота ми се случват съвсем реални неща“

Катастрофата с Джошуа провокирала завръщането на Фюри

„Преминавал съм през това три-четири пъти [в преговори] с [Дионтей] Уайлдър и Фюри. Това ми е скучно. За хората вкъщи е вълнуващо. Аз съм бил тук много пъти. Но няма проблем. Харесвам стила му на боксиране. Мисля, че е добър, но не мисля, че ще успее да се справи с мен. Ще му бъде трудно“, завърши Ей Джей.