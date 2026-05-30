Драгомир Петров надигра японец в първия кръг на SENSHI 31 Grand Prix

Драгомир Петров победи Хирокацу Мияги с неединодушно съдийско решение в първия кръг на Гран при турнира на международната бойна верига SENSHI в категория до 70 килограма. Битката им бе част от 31-во издание на SENSHI в Пловдив.

В първата минута от срещата двамата спортисти търсеха правилната дистанция за атаки. Мияги първи опита пробив с лоу-кикове. В средата на рунда Петров започна офанзивата си с мощни боксови комбинации. До края на първата част българинът разчиташе предимно на удари с ръце и колена, докато Мияги атакуваше с ритници. И двамата обаче не успяха да нанесат силни щети.

Темпото на битката се вдигна във втория рунд и двамата бойци решиха да пренесат сблъсъка в близка и средна дистанция. И в тази част бе трудно да се отбележи надмощие на един от двамата кикбоксьори и всичко се реши в последните три минути.

Спортната гордост на Сливен бе запазил сили за третия рунд и започна офанзивата си с мощни удари в тялото на азиатеца. Българинът бе в подем, но инерцията му бе спряна от непозволен удар в слабините. Петров спечели съдийските гласове в последните секунди с повече и по-дълги комбинации, които попадаха чисто трупа и главата на Мияги.

