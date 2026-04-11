Очаквайте на живо: Поредното завръщане на Тайсън Фюри

Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Тайсън Фюри ще търси пътя обратно към победите. Великобританецът ще премери сили с Арсланбек Махмудов в планиран за 12 рунда професионален двубой, който ще оглави бойна галавечер в Лондон на Тотнъм Хотспър Стейдиъм.

Боецът с прякор Краля на циганите е в серия от две поредни поражения, които бяха нанесени от безспорния шампион при най-тежките - Александър Усик. След тези неуспехи 37-годишният Фюри обяви, че се оттегля от спорта за пореден път, но ето, че сега се завръща за още един дуел.

Фюри - Махмудов и Бен - Прогрейс: как и кога да гледаме?

Очаква се Фюри и Махмудов да се качат на ринга около полунощ, българско време. Преди тях на ринга ще видим и сблъсък в полусредна категория между Конър Бен и бившия световен шампион Реджис Прогрейс. Ето кои са и останалите двубои от главната карта:

Джийми TKV срещу Ричард Риакпоре (за британска титла в тежка категория)

Джъстис Хуни срещу Фрейзър Кларк

Ето как се развиха подгряващите срещи:

Феликс Кеш победи Лиам О’Хара с ТКО, Рунд 2

Павел Август победи Симон Захенбауер с единодушно съдийско решение

Майки Талън победи Леандро Бланк с ТКО, Рунд 1

Брейон Горхам победи Едуардо Коста с ТКО, Рунд 5

