Вход / Регистрирай се
  3. Очаквайте на живо: Поредното завръщане на Тайсън Фюри

Очаквайте на живо: Поредното завръщане на Тайсън Фюри

Очаквайте на живо: Поредното завръщане на Тайсън Фюри

Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Тайсън Фюри ще търси пътя обратно към победите. Великобританецът ще премери сили с Арсланбек Махмудов в планиран за 12 рунда професионален двубой, който ще оглави бойна галавечер в Лондон на Тотнъм Хотспър Стейдиъм. 

Боецът с прякор Краля на циганите е в серия от две поредни поражения, които бяха нанесени от безспорния шампион при най-тежките - Александър Усик. След тези неуспехи 37-годишният Фюри обяви, че се оттегля от спорта за пореден път, но ето, че сега се завръща за още един дуел. 

Фюри - Махмудов и Бен - Прогрейс: как и кога да гледаме?
Фюри - Махмудов и Бен - Прогрейс: как и кога да гледаме?

Очаква се Фюри и Махмудов да се качат на ринга около полунощ, българско време. Преди тях на ринга ще видим и сблъсък в полусредна категория между Конър Бен и бившия световен шампион Реджис Прогрейс. Ето кои са и останалите двубои от главната карта:

Джийми TKV срещу Ричард Риакпоре (за британска титла в тежка категория)
Джъстис Хуни срещу Фрейзър Кларк

Ето как се развиха подгряващите срещи:

Феликс Кеш победи Лиам О’Хара с ТКО, Рунд 2

Павел Август победи Симон Захенбауер с единодушно съдийско решение

Майки Талън победи Леандро Бланк с ТКО, Рунд 1

Брейон Горхам победи Едуардо Коста с ТКО, Рунд 5

Видео от подгряващите срещи:

Още от Бойни спортове

Фюри: Целта ми е да победя и да си изям великденските яйца

Фюри: Целта ми е да победя и да си изям великденските яйца

  • 11 апр 2026 | 13:38
  • 10851
  • 9
Четирима българи ще участват на турнир по борба в Анталия

Четирима българи ще участват на турнир по борба в Анталия

  • 10 апр 2026 | 20:25
  • 588
  • 0
Резултати от кантара за UFC 327: Прохазка и Улберг са готови за шампионски сблъсък

Резултати от кантара за UFC 327: Прохазка и Улберг са готови за шампионски сблъсък

  • 10 апр 2026 | 18:38
  • 1044
  • 0
Милов, Новиков и Мамедов ще се борят на Евро'26

Милов, Новиков и Мамедов ще се борят на Евро'26

  • 10 апр 2026 | 16:29
  • 828
  • 0
Топурия коментира Пимблет - Гейджи и евентуална битка с Махачев

Топурия коментира Пимблет - Гейджи и евентуална битка с Махачев

  • 10 апр 2026 | 16:15
  • 585
  • 0
Фюри преди двубоя в събота: Жал ми е за Махмудов

Фюри преди двубоя в събота: Жал ми е за Махмудов

  • 10 апр 2026 | 14:27
  • 5363
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Обявиха Стоичков за най-великия футболист на България, Гунди и Бербатов допълват тройката

Обявиха Стоичков за най-великия футболист на България, Гунди и Бербатов допълват тройката

  • 11 апр 2026 | 15:55
  • 27410
  • 272
Хулио Веласкес: Трябва да оставим емоциите пред вратата

Хулио Веласкес: Трябва да оставим емоциите пред вратата

  • 11 апр 2026 | 14:18
  • 21468
  • 63
Седемнайсетгодишният Нгумоа съживи Ливърпул за важен успех срещу Фулъм

Седемнайсетгодишният Нгумоа съживи Ливърпул за важен успех срещу Фулъм

  • 11 апр 2026 | 21:22
  • 7364
  • 12
Барселона отпраши към титлата, може да стане шампион в Ел Класико

Барселона отпраши към титлата, може да стане шампион в Ел Класико

  • 11 апр 2026 | 21:29
  • 10699
  • 32
Милан претърпя домакински разгром след неуспешен експеримент на Алегри

Милан претърпя домакински разгром след неуспешен експеримент на Алегри

  • 11 апр 2026 | 20:55
  • 9548
  • 13
Над 20 000 души вече си взеха билет за шоуто ЦСКА - Левски

Над 20 000 души вече си взеха билет за шоуто ЦСКА - Левски

  • 11 апр 2026 | 13:14
  • 31059
  • 73