Тайсън Фюри: Антъни Джошуа ме удари толкова силно, че бях почти в нокаут цял месец

  • 13 апр 2026 | 18:23
Словесната престрелка между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа след последната победа на Краля на циганите не разкри много за това дали двамата британци някога ще се изправят в професионален двубой. Но тя припомни на всички, че те вече са си разменяли удари. През 2010 г. Джошуа, тогава едва 20-годишен прохождащ аматьор, надделява над Фюри по време на спаринг сесия. „Набих те, когато бяхме деца“, заяви Джошуа, който отказа да се поддаде на провокациите на Фюри и да приеме предложението му за мач.

След това се появи аудиозапис от интервю на Фюри със Стив Бънс от времето на спаринга, в което тогавашният шампион на Англия в тежка категория описва как е „ял бой“ от младия Джошуа.

„Правих спаринг с шампиона на Аматьорската боксова асоциация [Антъни Джошуа]. Той е огън, много е добър. Честно казано, мислех си, че трябва да го карам по-леко, защото е само аматьор и няма да иска да прави спаринг отново, ако се развихря. Той се хвърли към мен, нанесе ляв-десен, аз се опитвах да се измъквам и да не бързам, и тогава – бам, удари ме с десен ъперкът право в брадичката. Ако имах малко по-слаба брадичка... щях да съм в нокаут за месец. Той обаче е много добър и много млад – на 20. Запомнете това име: Антъни Джошуа. Той е една от големите надежди за бъдещето.“.“, казва 21-годишният Фюри пред Бънс през 2010 г.

По това време Джошуа все още е на две години от спечелването на златен медал на Олимпийските игри в Лондон. Фюри, от своя страна, вече има 11 мача в професионалната си кариера.

„Смятам себе си за един от най-добрите таланти, един от най-добрите боксьори в тежка категория в света, а той ме нападаше в продължение на три рунда и ми нанесе щети“, казва Фюри. „Няма да го отрека, той ми даде да се разбера, бихме се здраво три рунда. Мислех, че мога да го забавя с няколко добри удара в тялото, а и аз самият не съм лесен противник. Така че, за да направи такова представяне срещу мен, мисля, че той е боец с бъдеще. Но спарингът не е истински мач, а боят с каска не е професионален бокс.“

„Казвам нещата такива, каквито са. Ако хлапето не беше добро, щях да го кажа. Но той е добър и ще кажа на всеки, че ме наби по време на спаринг“, споделя Фюри още в интервюто.

