Дори Джошуа не го е правил: Итаума продължава с бруталните нокаути

Моузес Итаума премина с отличен резултат през най-тежкия тест в кариерата си, след като нокаутира брутално Джърмейн Франклин в рамките на пет рунда в Манчестър.

Опитният и издръжлив Франклин беше привлечен с идеята да даде рундове на мощния Итаума. 21-годишният британец изглеждаше плашещо в последните си три мача, приключвайки рано Демпси МакКийн, Майк Балогун и Дилиън Уайт със своя разрушителен ляв удар. Американецът беше издържал до края срещу Антъни Джошуа и Дилиън Уайт в единствените си две загуби до момента, но Итаума се оказа прекалено силен.

Британецът започна агресивно още от първата секунда и запази самообладание, когато изглеждаше, че трудният му съперник може да издържи по-дълго от предишните му опоненти. В крайна сметка Итаума намери точния удар, с който да приключи всичко – мощен ляв ъперкът в брадичката на Франклин, последван от още един удар, който го довърши, изпращайки американеца с лице към платното при 1:33 от петия рунд.

„Щастлив съм от победата, Господ е велик. Манчестър е мястото, където спечелих първата си национална титла и седем години по-късно се връщам тук, за да победя Джърмейн Франклин – човек, който е губил от едни от най-добрите тежки категории“, каза Итаума след мача. „Опитах да го нокаутирам в първия и втория рунд, но си казах: ‘Може би не днес’, върнах се към основите и нокаутът дойде.“

С вече 14-0 (12 нокаута), Итаума е в отлична позиция в ранглистите на две от големите организации, а неговият промоутър Франк Уорън от Queensberry Promotions вярва, че младият талант е близо до шанс за титла.

„Следващият му мач ще бъде през юли“, каза Уорън. „Той е №1 в WBO и №1 в WBA. В момента се случват много неща, но ще уредим нещо. Ще бъде голям мач, защото той е голям боец. Доста съм уверен, че скоро ще се бие за световна титла.“

Итаума призна, че вече има предвид следващия си съперник.

„Мислех, че мога да печеля титли, но не вярвах, че ще стане толкова скоро“, каза той. „Аз съм просто едно младо момче, което гони мечтата си. Исках мач с Филип Хъргович, но той ще се бие с Дейв Алън. Ще се върнем към чертожната дъска и скоро ще намерим нов съперник.“

Итаума от Чатъм, Кент, не загуби време след първия гонг, веднага притискайки Франклин към въжетата със своята бързина и започвайки да го атакува. Франклин, на 32 години от Сагино, Мичиган, отчаяно се опитваше да се защитава, но Итаума намираше пролуки за удари около гардa му. Добре пласиран ляв удар разклати краката на Франклин в края на рунда, но опитът му помогна да оцелее.

Итаума обаче не доминираше напълно безпроблемно. Във втория рунд Франклин започна да отвръща. Той улучи Итаума с къс десен, който разпръсна потта от косата на младия боец. Това не се понрави на Итаума, който моментално отвърна с мощен ляв удар. Франклин беше разклатен, но показа характер, дори извади език и отвърна с удар.

Истинският пробив дойде в края на третия рунд, когато къс десен в горната част на главата прати Франклин на пода. Изглеждаше, че Итаума е на един удар от победата, но Франклин отвърна с десен и оцеля. В четвъртия рунд Итаума започна да действа по-спокойно, почти си играеше със съперника, като редуваше удари в главата и тялото.

В средата на петия рунд Итаума насочи атаките си към главата и това се оказа краят за обикновено издръжливия Франклин. Нито Джошуа, нито Уайт бяха успели да го свалят на пода, но левият ъперкът на Итаума го прати на земята. Последва тежък десен по пътя надолу и Франклин падна с лице напред, като съдията Стив Грей прекрати мача още преди американецът да се удари в платното.

Итаума остана спокоен след нокаута, поздравявайки публиката със същото хладнокръвие, с което влезе на ринга.

По-тежки тестове предстоят за Итаума, но той без съмнение е един от най-вълнуващите таланти в целия спорт, посочва BoxingScene.

Франклин вече е с баланс 24-3 (15 нокаута) след първата загуба в кариерата си, приключила предсрочно.