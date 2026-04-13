Боримиров: Ще продължаваме да се борим! Знаем, че всички са срещу нас

  • 13 апр 2026 | 18:27
Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров коментира драматичното равенство с ЦСКА (1:1). "Сините" бяха много близо до победата, но допуснаха гол в добавеното време на срещата и спечелиха само една точка.

"Бяхме на минута и половина от успеха. Има и такива моменти. Не успяхме да се организираме добре в защита и да избием тази топка и затова допуснахме гол. Ние ще продължаваме да се борим. Знаем, че всички са срещу нас. Левски е винаги срещу останалите. Не мога да кажа, че е липса на концентрация. Получи се меле и не успяхме да избием хубаво топката.

Кошмар(на) 94-та минута за Левски срещу ЦСКА, "сините" дърпат с 10 точки на върха
Тези мачове винаги са заредени с много заряд. Мисля, че нашият отбор има още какво да покаже. По начина, по който се развиваше мачът - ние диктувахме нещата. Трябваше да изиграем по-умно накрая. Може би програмата, която е направена, повлиява. Отборът на Лудогорец ще играе два дни след нас. Тези мачове трябва да се играят в един и същи ден.

Напрежението може да дойде от медиите с това, което пишат. Всеки един от футболистите чете малко или много.

Който и да ни се падне на старта на плейофите, ако искаме да побеждаваме, трябва да се справим с всеки. Треньорският щаб ще си свърши работата. Този гол ще ни държи будни до последния съдийски сигнал във всеки един мач. През тези дни Хулио си е свършил много добре работата и се надявам занапред да не бъде наказван.  

Веласкес остава без победа срещу ЦСКА
Трябваше да снимате терена в Добрич. Като ще вдигаме качеството на футбола, трябва да има и условия. Левски може да играе и по-добре, но какви бяха условията там. Оттам трябва да започнем", каза Боримиров.

Русия: ЦСКА има постоянство в резултатите, Левски - изграден стил

Русия: ЦСКА има постоянство в резултатите, Левски - изграден стил

  • 13 апр 2026 | 14:58
  • 3331
  • 3
Кошмар(на) 94-та минута за Левски срещу ЦСКА, "сините" дърпат с 10 точки на върха

Кошмар(на) 94-та минута за Левски срещу ЦСКА, "сините" дърпат с 10 точки на върха

  • 13 апр 2026 | 17:58
  • 192763
  • 661
Чиликов: Малко да слезем на земята - Дунав не е Байерн, Левски или ЦСКА!

Чиликов: Малко да слезем на земята - Дунав не е Байерн, Левски или ЦСКА!

  • 13 апр 2026 | 14:49
  • 4921
  • 9
ЦСКА и Левски пристигнаха за голямото дерби

ЦСКА и Левски пристигнаха за голямото дерби

  • 13 апр 2026 | 14:41
  • 1626
  • 0
Етър и Дунав не намериха път към гола

Етър и Дунав не намериха път към гола

  • 13 апр 2026 | 14:34
  • 11437
  • 32
"Син" поход през центъра на София

"Син" поход през центъра на София

  • 13 апр 2026 | 14:30
  • 24442
  • 32
Кошмар(на) 94-та минута за Левски срещу ЦСКА, "сините" дърпат с 10 точки на върха

Кошмар(на) 94-та минута за Левски срещу ЦСКА, "сините" дърпат с 10 точки на върха

  • 13 апр 2026 | 17:58
  • 192763
  • 661
Янев: В предното дерби имаше много анализи как Христо Янев е играл дефанзивно, а днес Левски излезе с шестима защитници

Янев: В предното дерби имаше много анализи как Христо Янев е играл дефанзивно, а днес Левски излезе с шестима защитници

  • 13 апр 2026 | 18:25
  • 12824
  • 52
Помощникът на Веласкес: Тежък удар, момчетата са тъжни

Помощникът на Веласкес: Тежък удар, момчетата са тъжни

  • 13 апр 2026 | 18:34
  • 10108
  • 14
Героят на ЦСКА: Показахме характер! Асистенцията на Лапоухов беше страхотна

Героят на ЦСКА: Показахме характер! Асистенцията на Лапоухов беше страхотна

  • 13 апр 2026 | 18:14
  • 10451
  • 9
Величков: ЦСКА да е арбитър за титлата? И днешният двубой показва именно това

Величков: ЦСКА да е арбитър за титлата? И днешният двубой показва именно това

  • 13 апр 2026 | 18:43
  • 4779
  • 17
Берое 0:0 Локомотив (Пловдив), ВАР привика съдията за дузпа, но той не отсъди нищо

Берое 0:0 Локомотив (Пловдив), ВАР привика съдията за дузпа, но той не отсъди нищо

  • 13 апр 2026 | 19:03
  • 4797
  • 6