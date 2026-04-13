Боримиров: Ще продължаваме да се борим! Знаем, че всички са срещу нас

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров коментира драматичното равенство с ЦСКА (1:1). "Сините" бяха много близо до победата, но допуснаха гол в добавеното време на срещата и спечелиха само една точка.

"Бяхме на минута и половина от успеха. Има и такива моменти. Не успяхме да се организираме добре в защита и да избием тази топка и затова допуснахме гол. Ние ще продължаваме да се борим. Знаем, че всички са срещу нас. Левски е винаги срещу останалите. Не мога да кажа, че е липса на концентрация. Получи се меле и не успяхме да избием хубаво топката.

Кошмар(на) 94-та минута за Левски срещу ЦСКА, "сините" дърпат с 10 точки на върха

Тези мачове винаги са заредени с много заряд. Мисля, че нашият отбор има още какво да покаже. По начина, по който се развиваше мачът - ние диктувахме нещата. Трябваше да изиграем по-умно накрая. Може би програмата, която е направена, повлиява. Отборът на Лудогорец ще играе два дни след нас. Тези мачове трябва да се играят в един и същи ден.

Напрежението може да дойде от медиите с това, което пишат. Всеки един от футболистите чете малко или много.

Който и да ни се падне на старта на плейофите, ако искаме да побеждаваме, трябва да се справим с всеки. Треньорският щаб ще си свърши работата. Този гол ще ни държи будни до последния съдийски сигнал във всеки един мач. През тези дни Хулио си е свършил много добре работата и се надявам занапред да не бъде наказван.

Веласкес остава без победа срещу ЦСКА

Трябваше да снимате терена в Добрич. Като ще вдигаме качеството на футбола, трябва да има и условия. Левски може да играе и по-добре, но какви бяха условията там. Оттам трябва да започнем", каза Боримиров.