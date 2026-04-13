Цветомир Найденов потрива ръце след дербито: Второто ми любимо

Човекът с парите в ЦСКА 1948 Цветомир Найденов се зарадва на равенството между ЦСКА и Левски в голямото дерби на efbet Лига. Леандро Годой изравни резултата в добавеното време, а веднага след последния съдийски сигнал бизнесменът написа във "Фейсбук": "1:1... Второто ми любимо след 0:0".

По-надолу фен попита Найденов дали "другия път пак ще лягате на Лудите или ще играете поне за равен", на което спонсорът на ЦСКА 1948 отговори: "Ние им вкарахме пет гола в един мач, бихме ги 5:4... Вие не сте им вкарвали гол от абитуриентския бал на Хитлер и нямате точка срещу тях. Та, какво ме питаш?".